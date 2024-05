Camporosso: sabato prossimo in Comune un incontro-dibattito su diversi temi dell'Africa

Si svolge sabato prossimo, in Comune a Camporosso, un incontro sul continente africano, a partire dalle 9, con il patrocinio dell’ente ospitante e il sostegno di Arci Liguria. Il programma prevede l’apertura della Dott.ssa Daniela Lanteri, volontaria in Kenia, in rappresentanza del Team Progetto ‘Special School’ per bimbi con difficoltà motorie e psicocognitive.

A seguire il tema ‘Europa-Africa: nuova partnership’, relatore Alberto Majocchi Prof. Emerito Scienze delle finanze e Centro Studi Federalismo. Quindi ‘Sostenere la sanità, la scolarità e la tecnologia in Africa’, relatore il Dott. Roberto Ravera primario S.C. Psicologia ASL 1 - Presidente HSM Italia Onlus.

Alle 10,30 ‘L’accoglienza può essere ricchezza’, relatore Silvia Stilli Direttore ARCS Culture solidali, seguito da ‘Verso un’Europa del disarmo e della Pace’, relatore Carlo Tombola Direttore Scientifico ‘Opal’ Brescia. Dopo il dibattito le conclusioni Fulvio Fellegara.