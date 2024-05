Judo: i piccoli judoka della Byakko Tai in gara a Bordighera

Sabato 4 Maggio si è svolto a Bordighera la Yoshin Ryu Judo Cup, gara di judo riservata alle categorie giovanili. L'ASD Byakko Tai Sanremo ha partecipato con 5 atleti in due categorie differenti: durante la mattinata ha visto protagonisti Bujard e Ginevra per la categoria Ragazzi, mentre nel pomeriggio sono saliti sul tatami Gabriel, Lorenzo e Tessa nella categoria Fanciulli.

Il direttivo si è complimentato con tutti i suoi giovani atleti, che sono il futuro per l'associazione. "Queste manifestazioni sono utili per aumentare l'autostima e la fiducia in sé stessi", interviene il presidente Ferlito. "Con l'aiuto dei tecnici cerchiamo, anche attraverso queste giornate, di far crescere i nostri ragazzi sia come atleti che soprattutto come futuri cittadini".

Questi i risultati dei giovani judoka:

Categoria Ragazzi: Bujard terzo classificato, Ginevra seconda classificata.

Categoria Fanciulli: Gabriel secondo classificato, Lorenzo terzo classificato, Tessa terza classificata.

Le informazioni sui corsi sono reperibili presso le pagine social (Instagram: https://www.instagram.com/byakkotai.sanremo/ - Facebook: https://www.facebook.com/byakkotai.sanremo ), sul sito www.byakkotai.it oppure tramite telefono al numero 338 600 6536 (Marco) o via mail byakkotaisanremo@gmail.com.

Si precisa che tutti i corsi si svolgono nel plesso Comunale il Dojo Byakko Tai Sanremo in str. Solaro 129.

