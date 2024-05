Gli Under12 del Sanremo Rugby alla due giorni del ‘Trofeo del Galletto’ di Parabiago, la Seven in campo a Pian di Poma

Nel fine settimana la Under12 del Sanremo Rugby è stata protagonista a Parabiago al ‘Torneo del Galletto’, importante evento rugbistico organizzato dalla prestigiosa società lombarda.



“I ragazzi hanno fatto molte esperienze sotto il punto di vista sportivo ed educativo oltre che di crescita personale - commenta Diego Capelli, tecnico del Sanremo Rugby - si sono posizionati a metà classifica con qualche risultato che non rende giustizia all’impegno e alla qualità di gioco espressi. Sono molti i margini di miglioramento di questo gruppo di ragazzi fantastici. Un ringraziamento alle famiglie dell’Under12 del Parabiago che hanno ospitato i nostri ragazzi a casa loro e un ‘grazie’ anche al club, in particolare a Pietro, Clara e Raffaele per averci fatti sentire a casa. E, infine, un ringraziamento ai nostri ragazzi che hanno affrontato per la prima volta un torneo su due giorni con la giusta mentalità e con la voglia di fare esperienza. Il Sanremo Rugby è sempre più attivo nella formazione del ragazzo dentro e fuori dal campo”.

A Pian di Poma, invece, il Sanremo Rugby Under14 ‘Seven’ ha ospitato Imperia e Reds per un confronto che ha permesso alle società di sperimentare e crescere nella disciplina olimpica.

“Il ‘Seven’ è un’attività che permette alle squadre con pochi numeri di poter giocare - spiega il tecnico biancazzurro Agostino Minniti - il rugby è uno sport complicato con molte regole e lo si impara solamente giocando. I ragazzi non hanno demeritato contro i pari età imperiesi andando in meta in un paio di occasioni, giocando di squadra e divertendosi insieme. Al termine delle partite le squadre sono state accolte in club house per il terzo tempo. Un ringraziamento alle società e alle persone che non si vedono sul campo ma che sono dietro alla macchina organizzativa, come Sandro Viaggi che in questi anni ho avuto modo di conoscere sia sul campo di rugby che fuori”.