'Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento': convenzioni con il 'Colombo' di Sanremo

Nell’ambito dei 'Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento' (PCTO), il Miur ha stipulato delle convenzioni con l’Istituto Colombo di Sanremo per poter far svolgere agli studenti, in particolare agli allievi del liceo scientifico sportivo, attività di giudice arbitro.

Anche quest’anno pertanto si sono svolti corsi per arbitro di atletica e di pallavolo (quest’ultimo in collaborazione con il CSI, Centro sportivo italiano). Nell’ultimo anno scolastico hanno partecipato gli alunni: Ponti Edoardo (della 3a ITAI), Augello Edoardo, Gandossi Anita, Curti Chiara, Belfiore Davide (della 3a A LSS), Marino Daniele (della 4a B LSS) e Paonessa Marta (della 5a A LSS). La parte teorica si è svolta presso la sede di Arma, mentre la parte pratica è stata eseguita nei campionati studenteschi di primo e secondo grado dove i neo-arbitri, unitamente agli alunni che hanno svolto i corsi negli anni scolastici precedenti, si sono distinti in modo eccellente nelle attività di arbitraggio.

A potenziamento di queste attività la FIDAL (Federazione italiana di atletica leggera) ha organizzato un corso di Giudice Ausiliario di Atletica Leggera di livello nazionale che permetterà ai migliori 21 alunni (uno per regione), di partecipare come giudice arbitro alla Finale Nazionale dei campionati studenteschi di atletica leggera, che si svolgeranno a Pescara dal 27 al 31 maggio. A questa ulteriore importante iniziativa stanno partecipando con impegno e ottimi risultati le alunne Curti Chiara (3a A LSS) e Paonessa Marta (5a A LSS).

Così il prof. Squillace, docente di scienze motorie e tra i referenti del progetto: “Siamo molto soddisfatti dei nostri ragazzi. Alle allieve partecipanti a questa importante esperienza, unitamente agli studenti impegnati nei vari corsi, la dirigenza e tutto il corpo docente rivolgono i migliori auguri per il proseguimento del percorso e i complimenti per la serietà e l’applicazione dimostrata in questi mesi”.