Pallavolo: con i due successi ottenuti in questo weekend il Volley Armataggia, è ancora in serie d!

Con i due successi ottenuti in questo weekend il Corradini Home Vtat ottiene la permanenza in serie D. Una squadra giovane, molte ragazze alla prima esperienza in questo campionato, che con il lavoro in palestra guidato da coach Ferrari e il suo secondo Gallina, hanno avuto dei miglioramenti significativi. Sabato in casa dell’Audax Quinto Genova la formazione armese si impone 3-2 in una partita combattuta, giocata a momenti bene ma ancora con qualche amnesia che hanno portato la partita al tie-break, vinto per 15-4.



Domenica tra le mura amiche l’avversario era il Cus Genova, ancora in lotta per la salvezza, che arrivava a Taggia con la carica per trovare i punti necessari per la permanenza in serie D. Punti che però non sono arrivati anche per l’ottima prova di squadra del Corradini Home. Primo set vinto mostrando una buona personalità mantenendo sempre il vantaggio, nel secondo la reazione delle genovesi porta al pareggio ma la voglia di agguantare il secondo posto in questi play off era tanta e i coach Ferrari-Gallina danno la scossa giusta per firmare il 3-1 finale, 25-20 / 21-25 / 25-15 / 25-18 i parziali del match. La classifica, a una giornata dal termine vede in vetta il Cogovalle seguita al 2° posto proprio dal Corradini Home Vtat al 3° posto l’Audax Quinto al 4° posto Nuova Lega Sanremo e al 5° e 6° posto Cus Ge e Paladonbosco che si giocano tutto nell’ultima giornata. Un grande in bocca al lupo a tre giocatrici che lasciano per motivi di studio, Gaia Cremaschi, Rebecca Bolla e Rebecca Pizzio che in questi anni hanno contribuito ai successi del Volley Team ArmaTaggia.