Pallacanestro: nel weekend la terza edizione del torneo di Taggia dedicato al Canestrello

Torna nel prossimo weekend il torneo dedicato al Canestrello e alla città di Taggia organizzato dall’Olimpia Basket, nella sua terza edizione.

Otto squadre categoria esordienti (annate 2012-2013) provenienti da Liguria e Piemonte si affronteranno nelle partite di qualificazione del sabato e nelle finali di domenica mattina presso la Palestra Ruffini di Taggia e il Mercato dei Fiori di Bussana.

Quest'anno una grande novità: sabato sera alle 20 tutti i ragazzi saranno impegnati negli All-Star Game: gare di schiacciate, percorsi di abilità, gare di tiro e partita finale fra gli atleti selezionati, uno spettacolo in stile NBA con musica e premi dedicati, che si terrà nella Palestra della scuola Ruffini di Taggia e che sarà ovviamente aperto al pubblico.

Il torneo si svolgerà durante la kermesse cittadina MediTaggiasca organizzata dall'assessorato al Turismo del Comune di Taggia e che vedrà al suo interno uno spazio per la premiazione in grande stile dei piccoli campioni del torneo, domenica mattina alle 12:30, dopo la sfilata per le vie che collegano ‘U Quarté’ al palco di piazza Cavour.

“Un Torneo che vuole tornare a coinvolgere la città – il commento del presidente Nino Ioppolo –e che vuole crescere sempre di più nei prossimi anni, con l'intenzione di trasformarlo pian pianino in un appuntamento internazionale. Sarà anche l’occasione per promuovere le aziende del territorio e quelle che ci supportano, regalando agli oltre 100 atleti una sacca contenente gadget, vasetti di pesto, piantine e naturalmente…. canestrelli”.

Ecco le squadre partecipanti: CUS Genova, Blu Ponente Basket Diano Marina, Futura Genova, Oleggio Junior Basket (No), Polisportiva Santa Caterina Genova, Tigullio Sport Team Santa Margherita (Ge), Le Volpi Nere Volpiano (To) e ovviamente l’Olimpia Basket.