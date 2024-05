Doppio incontro sabato scorso in trasferta per le ragazze under 15 della softball School di Sanremo contro il Porta Mortara di Novara (foto)

Doppio incontro sabato scorso in trasferta per le ragazze under 15 della softball School di Sanremo contro il Porta Mortara di Novara.

“Al di là del risultato le ragazze continuano a dimostrare miglioramenti nelle diverse componenti del gioco, principalmente nell’attacco con contatti potenti. Dobbiamo continuare a lavorare sulle diverse situazioni di gioco in difesa, ma sono molto contento dei progressi ottenuti dalle ragazze” commenta il coach Yariel Valdes. L’attacco, seppur ancora in crescita e con tanto da migliorare, ha visto le buone prestazioni di Benedetta Zaccariello, Virginia Gervasoni e Meseret La Piana, quest’ultima, giocatrice più giovane della squadra, è stata anche autrice di un doppio."

Per quanto riguarda la pedana di lancio il manager Flavia Ciliberto ha dichiarato: “tralasciando la tattica della partita il nostro obiettivo è permettere a tutte le giovani lanciatrici di fare esperienza per poter poi lavorare sulla tecnica durante gli allenamenti, si sono dunque alternate sulla pedana tutte le nostre giovani lanciatrici che nonostante la tecnica da migliorare hanno avuto la possibilità di mettersi alla prova”.

Molto buona l’esperienza della lanciatrice Virginia Gervasoni, ancora alle sue primissime presenze sulla pedana ma che ha dimostrato sicuramente di avere un futuro in questo ruolo.

Sono scese in campo: Aschero Vittoria, Battaglia Asia, Bregliano Sofia, Gervasoni Virginia, La Piana Meseret, Liddi Viola, Manzone Carlotta, Pignotti Elena,, Zaccariello Benedetta.

Prossimo appuntamento sabato 11 maggio in trasferta contro le piemontesi del La Loggia (TO) a partire dalle ore 14.