Calcio e tornei, tanti impegni per l'Unione Sportiva Camporosso (Foto)

Tanti impegni per i giovani calciatori dell'Us Camporosso. Le varie categorie parteciperanno, infatti, a diversi tornei in programma tra il 1° maggio e il 2 giugno.

Per il torneo del 1° maggio sono scesi in campo i Giovanissimi 2010 a 11 mentre per quello di sabato 4 maggio hanno giocato i Pulcini 2014 a 7.

Domenica 12 maggio, invece, scenderanno in campo i Pulcini 2013 a 7; domenica 19 maggio saranno impegnati i Primi Calci 2015 e 2016 e i Piccoli Amici 2017 e 2018; sabato 25 maggio giocheranno gli Esordienti 2012 a 9; domenica 26 maggio parteciperanno gli Esordienti 2011 a 11. Infine, sabato 1° giugno sarà la volta degli Allievi 2008 a 11 mentre domenica 2 giugno toccherà ai Giovanissimi 2009 a 11.