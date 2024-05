Ventimiglia: grande successo per la corsa non competitiva ‘Sport sano e andrai lontano’

E’ stata una vera e propria ‘carica dei duecento’ per ‘Sport sano, andrai lontano’, l’iniziativa sportiva e benefica, organizzata per il secondo anno dal liceo Aprosio di Ventimiglia, in collaborazione con il Lions - Ufficiali d’Italia di Sanremo e la Fondazione per la ricerca sulla Fibrosi cistica Onlus.

Una corsa non competitiva (nonostante la partecipazione di numerosi atleti locali) il cui vero traguardo è stato aiutare la ricerca contro la fibrosi cistica, un male non ancora sconfitto. Obiettivo centrato, visto l’alto numero di partecipanti al nastro di partenza. Nell’organizzazione e svolgimento dell’evento sono stati coinvolti numerosi alunni del liceo Aprosio, assistenti ‘speciali’ lungo il percorso.

Sul gradino più alto del podio sono saliti Alberto Rubegni e Arianna Pisano, (ex alunni dell’Aprosio), premiati dall’assessore all’Ambiente Milena Raco e dall’assessore allo Sport, Turismo e Manifestazioni del Comune di Ventimiglia Serena Calcopietro. Primi studenti del liceo Aprosio a tagliare il traguardo: Emilia Soleri e Tommaso Ferrari.