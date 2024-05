Pallavolo: il Grafiche Amadeo torna a mani vuote dalla trasferta contro la capolista Sant’Anna TomCar

«Per una sera, per lo meno, per la gara giocata a San Mauro Torinese, quell’evidente divario di classifica tra la capolista e noi, sul quale si è ricamato parecchio alla vigilia, non si è vista». Giuseppe Privitera, presidente del Grafiche Amadeo commenta così, con una punta di orgoglio ed una vena di rivalsa, l’esito del match che ha visto la sua squadra soccombere al cospetto del Sant’Anna TomCar. «In base anche alle più ottimistiche previsioni i piemontesi, arroccati al comando della classifica del girone A del campionato nazionale maschile di volley di serie B, avrebbero dovuto travolgerci e rispedirci a casa in men che non si dica - prosegue Privitera – in campo invece le cose sono andate diversamente e siamo stati noi a menare a lungo le danze. In modo particolare nella prima e nella seconda frazione. I ragazzi hanno giocato a viso aperto reggendo il passo della capolista sino alle battute finali di ogni set. Aspetto notevole di questa gara sono stati alcuni scambi che hanno visto protagonisti i componenti della nostra formazione, scambi che oltre a garantire punti, hanno suscitato apprezzamenti da parte degli stessi piemontesi».

Il match col Sant’Anna TomCar, valido per la 25esima e penultima giornata del campionato nazionale maschile di serie B di volley si è chiuso con l’affermazione per 3 a 0 a favore dei piemontesi. 25-20; 25-18; 25-17 i parziali. Il Grafiche Amadeo chiuderà la sua parentesi in serie B affrontando sabato prossimo in casa il Volley Mozzate, altra formazione, assieme agli spezzini dello Zaphir Mulattieri, destinati alla serie C.

Questi i risultati delle altre gare della 25esima giornata: Rossella ETS Caronno – Zephir Mulattieri SP 3-1; Alto Canavese TO – Volley Parrella TO 0-3; R&S Volley Mozzate – Mercatò Alba 1-3; Npsg Trading Logistic SP – Pallavolo Saronno 3-2; Ilario Ormezzano Biella – Yaka Volley Malnate VA 0-3. Ha riposato: PVL Cerealterra Cirié

Classifica: Sant’Anna Tomcar TO 58, Rossella ETS Caronno 57, Alto Canavese TO e Yaka Volley Malnate VA* 48, PVL Cerealterra Cirié 47, NPSG Trading Log SP 43, Volley Parrella TO 42, Pallavolo Saronno 29, Mercatò Alba 27, Ilario Ormezzano BI 20, R&S Volley Mozzate 15, Zephir Mulattieri SP 11, Grafiche Amadeo* 5. *=Una partita in più.