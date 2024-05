A Sanremo torna il Festival Nazionale di beach volley, gare al via il 18 e il 19 maggio

Torna a Sanremo il Festival Nazionale di beach volley organizzato dalla Polisportiva Corpo e Movimento Riviera Volley 1990 con la collaborazione di Comune di Sanremo e Regione Liguria.

Il 18 e il 19 maggio ai bagni Lido Italia, al Morgana, il 2x2 femminile trofeo Gianni Crespi Consulenza e Finanza. Al torneo, come da tradizione, partecipano coppie di grande spessore. Il montepremi è di 1.400 euro da dividere tra le prima quattro classificate. L'arbitraggio sarà a cura di Fipav Liguria e Fipav Piemonte.

“Ancora una volta la Polisportiva si mette in gioco portando a Sanremo un torneo B1 femminile dopo un'annata di pallavolo in Serie B maschile e un settore giovanile sempre in fermento” dicono gli organizzatori.