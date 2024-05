Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 5 maggio, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 5 MAGGIO



SANREMO



15.00-18.00. Mostra sensoriale inclusiva nell'arte ‘Visione oltre la luce’ dell’artista Paola Arrigoni organizzata in collaborazione con l’Unione Italiana ciechi e ipovedenti di Imperia: esperienza sensoriale aperta a tutti ma pensata per coloro che non hanno il dono della vista, i vedenti potranno visitare la mostra bendati. Pinacoteca di Coldirodi, fino al 12 maggio (più info)



16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)

IMPERIA



8.30. Escursione dal passo Teglia al Carmo dei Brocchi e al Passo della Mezzaluna accompagnati dalla guida GAE Marina Caramellino). Ritrovo dal Pump Track (12 euro), prenotazioni Whatsapp +39 337 106 6940 (più info)

9.00. ‘9000 passi contro il diabete - primo Memorial ing. Lorenzo Pino’: passeggiata aperta a tutti con partenza dalla Banchina Aicardi in Calata Cuneo e arrivo a Diano Marina e ritorno (5 euro destinati alla ricerca contro il diabete giovanile), info Whatsapp +39 337 106 6940 (misurazione gligemica prima e dopo la passeggiata). Evento a cura del Lions Club Imperia La Torre in collaborazione con il Comitato di San Giovanni (locandina)



11.00-17.00. ‘Picnic al Parco Urbano’: intera giornata di spettacoli e animazione per bambini e famiglie a cura della FEM Spettacoli di Fortunello e Marbella (artisti, trampolieri, truccabimbi, laboratori di circo e spettacoli vari). Parco Urbano



17.00. Per la rassegna ‘Civediamolì!’, spettacolo teatrale ‘La Cantatrice Calva’ di Eugène Ionesco con protagonisti Livia Carli, Gianni Oliveri e Federica Siri con attori provenienti dalla scuola di Teatro de Lo Spazio Vuoto (18 euro). Teatro de ‘Lo Spazio Vuoto’, via Bonfante 37, info e prenotazioni 329 7433720



VENTIMIGLIA



9.00. 8° Memorial Simone Terrana: evento motoristico a scopo solidale per ricordare il giovane ventimigliese deceduto in seguito a un male incurabile organizzato dal Team Piegavalvole con il patrocinio del comune di Ventimiglia. Piazzale dell'ex dogana di Roverino (più info)



9.30. Camminata non competitiva contro la fibrosi cistica a cura del liceo Aprosio, in collaborazione con il Lions Club Sanremo, Ufficiali d’Italia e la Fondazione per la ricerca sulla Fibrosi cistica. Partenza, arrivo e iscrizioni presso il parco Pelagos dell’oasi del Nervia. Percorso di circa 7 km, con giro di boa in zona Kursaal (5 euro), info 338 6162313

BORDIGHERA

8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi



16.30. Visita guidata in Villa Pompeo Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, informazioni e prenotazioni al 347 2364922

16.30-19.30. Mostra di Marco Farotto ‘Personaggi di ieri a Bordighera’ con esposizione di circa 50 opere. Ex Chiesa Anglicana, fino al 19 maggio (più info)



17.00. ‘In ascolto della Parola’: incontro con la poetessa Elena Bellocco con la partecipazione del violinista Salvatore Burgio. Oratorio della Chiesa di Terra Santa, ingresso libero



OSPEDALETTI



10.00. ‘Passeggiando Assaporando’ (18ª edizione): passeggiata enogastronomica e floricola alla scoperta del territorio e delle tipicità con 6 postazioni distribuite lungo un piacevole percorso nel territorio di Ospedaletti. Musica live con l'accademia musicale di Ospedaletti ‘So what duo’in piazza San Giovanni à ‘Quel duo lì’ al Pontino + ‘Two quarters duo alle Porrine. Centro paese e collina (il programma nella locandina)



10.00. Esposizione temporanea per tutta la durata dell'evento ‘Passeggiando Assaporando’ di rose antiche con quindici varietà antiche di rose, anche in omaggio alla dicitura corrente 'Ospedaletti, città delle rose'. Centro polivalente La Piccola (ex scalo merci), ingresso libero

DIANO MARINA



9.30. ‘Aromatica - Profumi e Sapori della Riviera Ligure’ (ultimo giorno dell’11ª edizione): manifestazione dedicata al basilico, alle erbe aromatiche con expo dei produttori, degustazioni, cooking show, laboratori, cene a 4 mani, conferenze, area dedicata allo street food di qualità. Vie e piazze del centro cittadino (il programma a questo link)

CERVO



15.00-19.00. ‘Carmelina Piccolis, Artista partigiana, ferma irrequieta materia’: mostra a cura di Antonella Martina e Lisa Della Volpe. Bastione di Mezzodì Vittorio Desiglioli, ingresso libero, fino al 19 maggio (più info)

ENTROTERRA



APRICALE

9.15. Escursione da Apricale a Perinaldo sulle orme del Cassini accompagnati dalla guida GAE Maria Giovanna. Ritrovo ad Apricale nel parcheggio al bivio con Perinaldo, info 347 4563954 (più info)

BADALUCCO



9.00. ‘Trail Gli Ulivi’: gara che si svolge sulla distanza di 10 km (650 mt D+). Partenza da Piazza Duomo (il regolamento)



BORGOMARO



10.00-12.30. ‘Borgomaro, Luoghi e Presenze’: Mostra fotografica di Alessandro Nanni. Palazzo Doria, via Sant’Anna 1, fino al 3 giugno (venerdì e sabato h 15/19.30, domenica h 10/12.30, negli altri giorni visite su appuntamento contattando il +39 0183 54571)



CAMPOROSSO



17.30. Per ‘Camporosso in Musica’, musica e danza a cura dell’Ensemble 'Il Giardino Antico' formato da Sabine Spath e Alberto Gibelli (Mandolino barocco, Mandola), Cristina Rovaldi (Ghironda e Chitarra barocca), Cecilia Borelli (Violoncello), Tiziana Zunino (Clavicembalo e Organo portativo), Maurizio Pettigiani (Percussioni), Alberto Stoppa e Claudia Annibale (ballerini). In programma musica barocca, medievale e rinascimentale. Sala Tigli del Centro Falcone, ingresso libero



CERIANA

9.00-17.00. Mercatino solidale dell’artigianato locale e degli hobbisti in Piazza Marconi (ogni prima domenica del mese)

PIEVE DI TECO



9.30-18.30. Apertura Mostra con affreschi medievali, pale barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli tra cui una maestosa statua lignea di Anton Maria Maragliano e la grande ultima Cena di Domenico Piola. Museo Diocesano (tutti i sabati e le domeniche, da aprile ad ottobre, h 9.30/13-14.30/18.30)

SEBORGA

9.15. Celebrazione della Pasqua ortodossa: presentazione ufficiale della Fondazione del Principato del Sabourg + Celebrazione Pasqua Ortodossa 2024 (h 10) + Processione verso l’antico chiostro abaziale (h 11.30) + Esibizione della Chorale Art et Terre di Cannes di Musica Sacra (luoghi e orari a questo link)

TRIORA

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 15/18.30, sabato e domenica , domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1, info 0184.94477 (più info)



FRANCIA

MONACO



9.30-18.00. 55esima edizione del Concorso Internazionale del Bouquets sul tema ‘Mari e Oceani’. Yacht Club di Monaco, Quai Louis II, entrata libera e gratuita (più info)

10.00. Mostra Internazionale Canina di Monaco con 170 le razze rappresentate e più di 1000 i cani presenti nelle due giornate. Espace Fontvieille (più info)

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)

18.00. Concerto sinfonico diretto dal M° Andris Poga con Truls Mørk al violoncello. In programma musiche di: Boulanger, Chostakovitch, Strauss. Auditorium Rainier III (più info)

NICE



10.00-19.00. Play Azur Festival (7ª edizione): evento alla scoperta della cultura del Web (youtube, webseries..), cultura pop (cosplay, videogiochi, fantascienza, fumetti, manga, cultura giapponese..) e delle le nuove tecnologie (scienza, robotica, divulgazione..). Palais des Congrès Nice Acropolis(più info)



ROQUEBRUNE-CAP-MARTIN



10.00-17.00. Mercato dei Sapori e dei Creatori 2024 con i migliori prodotti locali. Marché de Carnolès (più info)





