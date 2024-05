Sanremo: il futuro del campo ippico del Solaro in un partenariato con il privato, servono investimenti

Il Comune di Sanremo affiderà il campo ippico del ‘Solaro’, attraverso un contratto di partenariato pubblico-privato, in modo da avviare una completa riqualificazione tecnica ed estetica, per consentire lo svolgimento di un maggior numero di manifestazioni sportive di alto livello agonistico, quale importante volano per la promozione turistica della città a livello nazionale e internazionale.

La decisione è stata presa dall’Amministrazione, al termine di una lunga gestione della ‘Società Ippica Sanremo’ che, affidataria dal 2012, ha ottenuto una deroga che scade nel luglio prossimo. Ora il Comune preparerà un bando per una manifestazione di interesse per arrivare al partenariato previsto.

Qualsiasi tipo di sport può creare indotto turistico e, a Sanremo, tra gli impianti che negli anni d’oro lo hanno fatto c’è proprio anche il campo ippico. Spesso, infatti, sono stati molti i ‘big spender’ appassionati di cavalli, che hanno partecipato ai concorsi organizzati.

La struttura del ‘Solaro’, purtroppo, è obsoleta e servirebbe un intervento importante sul piano strutturale per poterla rilanciare. La decisione dell’Amministrazione, che dovrà poi essere presa in mano dalla nuova che sarà votata dai sanremesi a giugno, per ridare splendore al campo ippico.