Badalucco: ultime iscrizioni per la 3° edizione del “Trail gli Ulivi” in programma domani

Ultime ore per iscriversi alla terza edizione del “Trail gli Ulivi”, in programma domani a Badalucco. Questo pomeriggio, fino alle ore 18:30, sarà infatti possibile assicurarsi un pettorale presso il gazebo allestito nelle vicinanze de La Palestra La Pineta sul Viale delle Palme 40 a Taggia. Domani, poco prima del via a Badalucco, ultime iscrizioni nello stand che sarà presente in zona di partenza, dalle ore 7 alle 9.

Il tracciato prevede un anello di circa 10 km, con un dislivello positivo di 650 metri, con partenza e arrivo all’interno del centro abitato di Badalucco. Il via sarà dato alle ore 9:00 in Piazza Duomo a Badalucco. Gli atleti percorreranno l’anello della Madonna della Neve in un contesto ambientale caratterizzato da uliveti secolari, boschi, mulattiere e muretti a secco che faranno da contorno alla gara. Un percorso impegnativo e a tratti anche tecnico, che permetterà ai partecipanti di immergersi nell’ambiente tipico dell’entroterra del ponente ligure. I sentieri sono stati riportati agli antichi fasti grazie all’azione sinergica dell’Amministrazione Badalucchese e dell’Associazione Cugini dei Sentieri. A fine gara è previsto un ricco “Terzo Tempo” con prodotti tipici locali.

Il meteo prevede una giornata serena, con temperature ideali per affrontare una gara come questa.

La gara, organizzata dalla Naturun Team Valle Argentina, si svolge sotto l’egida dell’Ente di Promozione Sportiva CSEN, con il patrocinio del Comune di Badalucco e in collaborazione con il Soccorso Alpino e la Croce Verde Arma Taggia.