Volley: per il Grafiche Amadeo domani a San Mauro Torinese il confronto con la capolista Sant’Anna Tom Car

Grafiche Amedeo ospite della capolista. Domani sera alle ore 20,30, al Palasport di via Burgo a San Mauro Torinese andrà in scena il testa-coda del girone A del campionato nazionale maschile di serie B di volley. La sfida contro il Sant’Anna Tom Car valida per la 25esima e penultima giornata della stagione si preannuncia senza via d’uscita per i gialloneri di Cesare Chiozzone che la classifica ha costretto matematicamente, da qualche settimana, alla retrocessione.

Tutt’altra storia quella dei torinesi (guidati da Andrea Usai, tecnico tornato sulla panchina sanmaurese nella stagione 2020/2021 dopo essere stato ininterrottamente alla guida dei torinesi dal 2008 al 2015 ed aver conquistato la promozione in B1) e proiettatisi, a suon di vittorie (19 quelle centrate nel corso delle 22 partite sin qui disputate) al comando della classifica.

«Il Sant’Anna è attualmente tallonato dal Caronno e non può permettersi il lusso di perdere neppure un punto -commenta il presidente del sodalizio sanremese, Giuseppe Privitera– quella che ci attende a San Mauro Torinese sarà quindi una formazione che ha già un piede in A3 e che si presenterà in campo decisa a chiudere prima possibile e nel migliore dei modi questa partita. Al di là di questa semplice considerazione appare ancor più netta la differenza di valori emersa nel corso della stagione tra la nostra e la loro formazione, differenza che i 50 punti di divario in classifica rendono alquanto evidente e che si manifesta anche nelle difficoltà che da tempo ci trasciniamo dietro e che stiamo affrontando ancor più in questo periodo con gran parte dei nostri giovani costretti spesso a saltare gli allenamenti perché impegnati nelle fatiche di questo ultimo periodo di scuola».

Tra i migliori giovani a disposizione del Grafiche Amadeo figura Matteo Brun che domani sarà uno dei grandi assenti in quanto impegnato, con la casacca dell’Imperia Volley, al PalaDiamante di Bolzaneto a Genova, nelle semifinali per l’assegnazione del titolo regionale Under 17.

Queste le altre gare della 25esima giornata: Rossella ETS Caronno – Zephir Mulattieri SP; Alto Canavese TO – Volley Parrella TO; R&S Volley Mozzate – Mercatò Alba; Npsg Trading Logistic SP – Pallavolo Saronno; Ilario Ormezzano Biella – Yaka Volley Malnate VA. Riposa: PVL Cerealterra Cirié

Classifica: Sant’Anna Tomcar TO 55, Rossella ETS Caronno 54, Alto Canavese TO 48, PVL Cerealterra Cirié* 47, Yaka Volley Malnate VA* 45, NPSG Trading Log SP 41, Volley Parrella TO 39, Pallavolo Saronno 28, Mercatò Alba 24, Ilario Ormezzano BI 20, R&S Volley Mozzate 15, Zephir Mulattieri SP 11, Grafiche Amadeo* 5. *=Una partita in più.