Abc Bordighera, ultimo impegno casalingo per l'under 17 maschile (Foto)

Ultimo impegno casalingo per l'Abc Bordighera. Domenica prossima, il 5 maggio, alle 11 al Palabiancheri l'under 17 maschile dovrà affrontare i coetanei del Cologne (Brescia), una compagine fra le più accreditate del campionato, attualmente seconda in classifica e certamente fra le pretendenti alla vittoria finale nei prossimi playoff.

I ragazzi dell'Abc Bordighera saranno guidati per la prima volta dal duo di tecnici composto da Guido Bissaro e Claudio Masini dopo le forzate dimissioni del tecnico Ricardo Tomè che è dovuto tornare in Portogallo per stare vicino alla propria famiglia. "Pur tenendo conto del valore degli avversari da affrontare i tecnici sono fiduciosi che, comunque, i ragazzi metteranno tutta l'attenzione e l'impegno necessario ad affrontare questa ultima partita" - fa sapere l'Abc Bordighera - "Tecnici e dirigenti stanno già lavorando con grande impegno per programmare gli impegni futuri e arrivare così alla prossima stagione agonistica preparati al meglio".

Durante l'intervallo del match avrà luogo l'esibizione del gruppo Peekaboo della scuola di danza di Vallecrosia 'Urban Theory School' di Jessica Demaria, reduce dal secondo posto al MC Hip Hop Contest di Riccione nella categoria Kids riservata a ragazzi e ragazze dai 10 ai 12 anni. "Sarà un modo per salutare i sostenitori biancorossi con un divertente spettacolo messo a punto da giovani danzatori che hanno dimostrato che con volontà e costanza nella preparazione si possono raggiungere grandi traguardi, proprio le caratteristiche che tecnici e dirigenti dell'Athletic Bordighera Club mettono al centro degli insegnamenti rivolti ai propri atleti" - dice l'Abc Bordighera.

