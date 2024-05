‘Il Tenco Ascolta’, format dedicato agli artisti emergenti, l'11 maggio a Bologna, per la prima volta al

Il Tenco Ascolta l’11 maggio 2024 alle ore 21.00 arriva per la prima volta al Teatro del Navile di Bologna (Via Marescalchi, 2/b) per una serata speciale di musica presentata dal critico musicale Paolo Talanca.

Si esibiranno sul palco il cantautore Max Manfredi, l’autore di canzoni e monologhi Francesco Guarino, la polistrumentista, cantante e compositrice Valeria Sturba e il trio musicale bolognese Manicas (composto da Andrea Manica, Francesco POPup e Ricardo Tomba).

Biglietti: https://www.teatrodelnavile.org/events/il-tenco-ascolta

Info: teatrodelnavile@gmail.com

L’evento è a cura di Officina Roversi, laboratorio annuale per artisti e promotori della canzone d’autore scritta, interpretata e promossa come forma musicale di natura letteraria.

Il Tenco Ascolta è il format che il Club Tenco ha ideato nel 2008 per dare la possibilità ad artisti emergenti di tutta Italia di farsi ascoltare da un pubblico, spesso richiamato da artisti già affermati e “amici” del Tenco, e dai membri del Direttivo del Club. Talvolta l’artista che partecipa a un “Tenco ascolta” può essere chiamato all’annuale Rassegna della canzone d’autore di Sanremo.

Sul sito ufficiale https://www.clubtenco.it/ per gli artisti che vogliono farsi conoscere è possibile mandare il proprio materiale (form al link www.clubtenco.it/nuove-proposte-contatti/) mentre per gli Enti e le associazioni che vogliono proporre di organizzare un evento Il Tenco Ascolta è possibile mandare una mail a ita@clubtenco.it.

Quest’anno il PREMIO TENCO, la rassegna dedicata alla Canzone d’Autore più prestigiosa e rinomata del nostro Paese, celebra l’importante traguardo dei 50 anni.

Si terrà a Sanremo dal 16 al 19 ottobre 2024, con le tre serate clou di musica dal vivo con grandi ospiti al Teatro Ariston il 17, 18 e 19 ottobre.

Il Premio Tenco è un festival di alta qualità artistica, culturale e tecnica, che dal 1974 si tiene nella città del ponente ligure che rappresenta da sempre la musica italiana. Una manifestazione unica in Europa e al mondo alla quale vengono invitati i più interessanti cantanti-autori italiani e stranieri, nonché un’occasione di incontro e confronto fra artisti e operatori del settore musicale.

Main Sponsor SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori.

Media partner Rockol.

L’associazione culturale Club Tenco, fondata a Sanremo nel 1972 da un gruppo di appassionati di musica, con la guida del floricultore ed ex partigiano Amilcare Rambaldi, per promuovere e sostenere la canzone di qualità, è intitolata al grande artista e cantautore italiano Luigi Tenco e opera senza scopo di lucro, in assoluta e riconosciuta autonomia dall’industria musicale. “Lo scopo del Club è quello di riunire tutti coloro che, raccogliendo il messaggio di Luigi Tenco, si propongono di valorizzare la canzone d’autore, ricercando anche nella musica leggera dignità artistica e poetico realismo”.