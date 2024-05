Nuoto, ottima la performance di Alessandro Martinez della Sanremo Like Swim al trofeo 'Città di Camogli'

Alla prima edizione del Trofeo Master “Città di Camogli”, cui hanno partecipato una quarantina di squadre per un totale di circa duecentocinquanta atleti, Alessandro Martinez della Sanremo Like Swim è riuscito a cogliere due importanti primati personali: il primo, nei 50 stile libero Master 50, in 32”23 (crono che gli è valso l’ottavo posto); il secondo, nei 100 sl, in 1’12”37 (settimo).

Tra le corsie della piscina “Giuva Baldini”, dunque, il portacolori matuziano si è distinto positivamente, considerata anche l’ampia concorrenza proveniente da tutto in nord Italia, regalando una nuova soddisfazione al sodalizio del presidente Sebastiano Bonaccorso.