Calcio giovanile, settimana di turno infrasettimanale per le formazioni dell'Ospedaletti

Nel turno che ha visto la Juniores di mister Fabio Luccisano trionfare in campionato grazie alla vittoria sul campo del Pontelungo, le altre formazioni giovanili dell’Ospedaletti sono state impegnate sia nel weekend, sia in infrasettimanale.

Gli Under17 hanno ottenuto un’ampia vittoria sul campo del Parrocchia Caramagna, mentre la Under16 ha rimediato due sconfitte contro Celle Varazze e Sanremese. Stesso destino per gli Under14, superati prima dal Serrà Riccò e poi dalla Sanremese.

I risultati del settore giovanile orange

Allievi Provinciali Under17

Parrocchia Caramagna - Ospedaletti 1-14

Marcatori: Avandro (2), Aboulfadl A., Pafumi (2), Klersi (2), aut., Rusciti (4), Burdilla, Zoccali

Ospedaletti: 1 Fassola, 2 Rondinone, 3 Zoccali, 4 Burdilla, 5 Monterosso, 6 Aboulfadl A., 7 Pafumi, 8 Coppola, 9 Abidi, 10 Avandro, 11 Kanina

A disposizione: 13 Rusciti

Allenatore: Marco Anzalone

Allievi Regionali Under16

Celle Varazze - Ospedaletti 6-1

Marcatori: Vinciguerra

Ospedaletti: 1 Calipa, 2 Micaroni, 3 Pallanca, 4 Kopliku, 5 Pesce, 6 Faurie, 7 Urciuoli, 8 Quartiere, 9 Ben Mzaker, 10 Anzalone, 11 Borella

A disposizione: 12 Rondinelli, 13 Valente, 14 Le Rose, 15 Turrini, 16 Vinciguerra

Allenatore: Leandro Di Franco

Allievi Regionali Under16

Sanremese - Ospedaletti 3-0

Ospedaletti: 1 Rondelli, 2 Micaroni, 3 Pallanca, 4 Kopliku, 5 Pesce, 6 Faurie, 7 Urciuoli, 8 Quartiere, 9 Ben Mzaker, 10 Anzalone, 11 Le Rose

A disposizione: 12 Calipa, 13 Valente, 14 Borella, 15 Turrini, 16 Vincguerra

Allenatore: Leandro Di Franco

Giovanissimi Regionali Under14

Ospedaletti - Serra Riccò 0-3

Ospedaletti: 1 Vasciminno, 2 Spaggiari, 3 Cannarozzo, 4 Belvisi, 5 Guardiani, 6 Ghiacci, 7 Ligato, 8 Rodigari, 9 Ambesi, 10 Alemanno, 11 Lazri

A disposizione: 12 Vinciguerra, 13 Di Martino, 14 Traverso, 15 Rinaldi

Allenatore: Ferdinando Eulogio

Giovanissimi Regionali Under14

Ospedaletti - Sanremese 0-6

Ospedaletti: 1 Vasciminno, 2 Spaggiari, 3 Cannarozzo, 4 Belvisi, 5 Guardiani, 6 Ghiacci, 7 Ligato, 8 Rodigari, 9 Ambesi, 10 Alemanno, 11 Lazri

A disposizione: 12 Vinciguerra, 13 Di Martino, 14 Traverso, 15 Rinaldi, 16 Scialanca

Allenatore: Ferdinando Eulogio