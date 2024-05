Calcio a 5, per l'Airole prestigiosa esperienza internazionale al torneo del Monaco Futsal

Appuntamento internazionale di alto livello lo scorso weekend per l'Airole nel Principato di Monaco. All'Espace Saint'Antoine, palazzetto situato nei pressi dello stadio Louis II, le viverne hanno infatti partecipato come unica squadra italiana alla prima edizione del torneo del Monaco Futsal, società ormai da diversi anni gemellata con il club della Val Roja. Divisi in due gironi da quattro gli otto team partecipanti hanno disputato sabato la fase eliminatoria per poi affrontare la domenica il tabellone finale.

Nel difficile raggruppamento B i biancoverdi hanno raccolto una sconfitta contro il Monaco Academy e due pareggi contro Rocbaron e Marsiglia poi risultati rispettivamente vincitori e secondi del torneo. Una solidità che le viverne hanno dimostrato anche nella giornata seguente in occasione dello sfortunato quarto di finale contro il Monaco Futsal in cui i biancoverdi hanno dominato il match cogliendo anche due legni per poi venire superati di misura per 1-0 dai padroni di casa giunti infine terzi nella competizione.