Successo per gli atleti della Sanremo Like Swim nona edizione degli 'Albissola Swim Games'

La Sanremo Like Swim ha risposto presente anche ad Albissola Marina, dove lo scorso 28 aprile ha preso parte alla nona edizione degli “Albissola Swim Games”, evento che ha aperto la stagione natatoria in acque libere.

Sul miglio, nella categoria Junior maschile, Matteo Rolando ha colto un prestigioso secondo posto in 26’06”, preceduto solo da Tommaso Bellin della B.FIT Legnano Nuoto in 25’11”. Considerando che si è trattato della sua seconda esperienza in acque libere, perdipiù in condizioni meteo-marine difficili, l’atleta sanremese può guardare ai prossimi impegni con rinnovati entusiasmo e fiducia.

Nella swim run, sempre categoria Junior maschile, Michele Bottini ha invece sbaragliato la concorrenza con un 27’46” che l’ha posto sul gradino più alto del podio, in compagnia di Nicolò Reitano e Sebastiano Carli della Riviera Triathlon ‘92. Un ottimo viatico, questa sorta di gara di rifinitura, in vista del prossimo impegno ai campionati italiani di triathlon cross.