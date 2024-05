Pallavolo: vittoria di carattere della Controcorrente Nlp a Genova e salvezza conquistata in Serie D

Prestazione d'orgoglio e da vera squadra quella della Controcorrente NLP allenata da Michela Valenzise e Silvia Cimino in quel di Genova nel weekend appena trascorso.

Scese in campo per raccogliere punti preziosi per la salvezza contro le avversarie dell'Audax Quinto (con cui avevano perso il match dell'andata), cala inizialmente il buio più profondo: 2-0 per Audax e la sconfitta che bussa alla porta.

Michela Valenzise allora, come un vero prestigiatore, rimescola le carte in tavola inserendo ragazze dalla panchina e cambiando ruolo ad alcune. La squadra si compatta e reagisce giocando un ottimo volley mettendo in difficoltà la squadra di Genova vincendo i due set consecutivi che portano il risultato sul 2-2.

Va in scena il tie break che si gioca punto a punto ma con le matuziana sempre in vantaggio fino al fischio finale dell'arbitro. Una vittoria 3-2 da vera squadra che consente alla Nlp di mantenere la serie D.