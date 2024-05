Calcio, la Polisportiva Vallecrosia Academy dà il via ai tornei primaverili allo 'Zaccari' (Foto)

La Polisportiva Vallecrosia Academy asd dà il via ai tornei primaverili al campo 'Zaccari' a Camporosso.

Il primo torneo è andato in scena giovedì 25 aprile. Per l'occasione la Polisportiva Vallecrosia Academy asd ha, infatti, organizzato il torneo Primi Calci per la leva 2015. Diverse le società presenti: Asd Taggia, Sanremese Calcio, Golfo Dianese presenti con due formazioni, PSV Don Bosco, Ventimiglia Calcio, C.a.s. Eaux Nice e due compagini casalinghe. La formula del torneo ha previsto, in mattinata, partite tra le varie squadre, suddivise in due gironi da cinque, nel pomeriggio, in base ai piazzamenti, sono, invece, stati formati i gironi oro, argento e bronzo per poi completare la classifica finale. Alla fine, ha vinto il torneo l'US Dolceacqua, che è stato protagonista di ottime prestazioni. Si sono piazzati secondi i ragazzi del C.a.s. Eaux Nice mentre l'Asd Taggia è giunto terzo. Come consuetudine, oltre alla medaglia individuale e alla coppa per la squadra, sono stati consegnati dalla società tanti premi per meriti sportivi. I padroni di casa, che erano presenti con due squadre, hanno ottenuto il settimo e l'ottavo posto.

Domenica scorsa, il 28 aprile, la Polisportiva Vallecrosia Academy asd ha, invece, organizzato il torneo Piccoli Amici 2017-18 e Primi Calci 2016. Tante le società presenti anche per questa manifestazione: Asd Taggia, Riva Ligure, Asd Oneglia, Ventimiglia Calcio, Us Dolceacqua, Us Camporosso. Per tutto il giorno si sono susseguiti incontri e giochi sportivi per intrattenere i tanti bambini presenti.