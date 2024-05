Ventimiglia, cinque titoli mondiali per il Karate Fight Contact

Il team ha proposto cinque atleti che hanno portato a casa tutti quanti il titolo mondiale confermandosi così i più forti fighter del torneo. Partendo dal più piccolo di soli 10 anni Nicolas Allevena si è aggiudicato il titolo mondiale nella specialità K1 a seguire Matteo Casillo ha ottenuto il titolo mondiale specialità K1 e kick Boxing cat. 75kg, Daniele Scalia ha vinto il titolo mondiale K1 e kick Boxing cat. 55kg, Matteo Gangemi ha conquistato il titolo mondiale K1 e Kick Boxing cat. 60kg e Antony Iamundo si è guadagnato il titolo mondiale K1 e Kick Boxing cat. 65kg chiudendo così in bellezza la stagione sportiva agonistica in corso del Karate Fight Contact Ventimiglia.

Sono stati più di 1000 gli atleti che hanno partecipato al campionato del mondo WBFC Sport da combattimento WBFC WKAFL WFC Coni Italia, andato in scena al pala Pertini di Coranedo a Milano il 28 aprile. Tra i tanti team partecipanti in rappresentanza italiana c'era anche il team ventimigliese Karate Fight Contact capitanato dal maestro Claudio Corrias .

“Il mio ringraziamento va al team Karate Fight Contact che con la sua consueta passione, energia e impegno ha curato i suoi atleti e li ha condotti alla vittoria di questa prestigiosa manifestazione" - commenta l'assessore Serena Calcopietro - "Il mio augurio, oltre alla grande soddisfazione per festeggiare questi importantissimi trofei, è che l‘esempio di Nicolas, Matteo G, Matteo C, Daniele e Antony possa diventare un punto di riferimento per tutti quei ragazzi che inseguono il proprio sogno”.

“Al team Karate Fight Contact partecipante a questo torneo coppa del mondo WBFC va un doveroso ringraziamento per la sensibilità e l'attenzione sempre rivolta al mondo giovanile e per aver contribuito negli anni a mantenere viva la figura dello sportivo fulgido esempio per tutte le generazioni a venire di uomo di sport fuori e dentro il tatami" - aggiunge il consigliere comunale Enzo Di Marco, con incarico allo sport.