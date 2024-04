Volley, vittoria per lo Zeta soft Sanremo che trionfa nello scontro diretto al vertice

E' stata una vera festa per la pallavolo maschile di Sanremo dove in un pala mercato gremito, si sono incontrate le due formazioni al vertice della serie di prima divisione maschile la zeta soft Sanremo emanazione delle 3 società di volley matuziana si è imposta per 3 set a 1 contro il Quidam Carcare (20 a 25 - 26 a 24 - 25 a 23 - 26 a 24).

La partita come si evince dal risultato è stata molto intensa e combattuta con svariate cambi di risultato, il Quidam Carcare vince il primo set rimontando nella parte finale del set e trovando molti errori da parte del Zeta soft Sanremo.

Poi i ragazzi di Contini Massino ed Alberto Ausenda trascinati anche dal pubblico con diversi ribaltoni di risultato con il carcare che allunga di tre -quattro punti e poi viene rimontata e scavalcata dai matuziani, cosi le sciacciate di Michele Brizio con le alzate dell' esperto Pietro Balestracci diventano fondamentali nella parte finale dei set, specialmente nel 4 dove sul risultato per 24 a 20 per il carcare c è stata una incredibile rimonta con corsaro Giovanni paolo che con una battuta insidiosa ha messo in difficolta il carcare che non è più riuscito a fare un punto e dopo 6 battute consecutive e svariati scambi al cardio palma Union volley zeta soft chiude la partita per 3 set a 1 e si aggiudica i 3 punti (30)e scavalca di uno proprio il Quidan Carcare che rimane a 29.

Ora mancano ancora 4 gare per definire chi sarà promosso alla serie regionale di volley.