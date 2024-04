Tris d’oro per lo Judo Club Ventimiglia alle qualificazioni in vista delle finali nazionali dei Campionati italiani

Domenica di gare e domenica di grandi soddisfazioni per lo Judo Club Ventimiglia.

Gli atleti Iamundo, Padova e Daltoè hanno preso parte alle fasi regionali di qualificazione in vista delle finali nazionali dei Campionati italiani delle rispettive classi, seguiti in gara dalle Coach Antonella e Katya Iannucci.

La giornata si è conclusa in maniera trionfale per i colori dello Judo Club Ventimiglia: tre primi posti e tre pass conquistati per i Campionati Italiani.

Primo a salire sul tatami è stato il giovane Riccardo Daltoè nella categoria Esordienti fino a 73kg. Categoria molto dura e qualificazione estremamente difficile con un solo posto disponibile per le Finali. Quattro incontri disputati e vittoria finale che sottolineano il buon momento di forma e, soprattutto, di crescita e costante miglioramento dell’atleta. La finale nazionale dei Campionati Italiani Esordienti sarà ad Olbia il 25 maggio p.v.

Poi è stata la volta degli esperti Maruska Iamundo (57kg) e Lorenzo Padova (81kg) che hanno preso parte alla qualificazione dei Campionati Italiani Assoluti (riservati alle cinture nere) che si svolgeranno i prossimi 11 e 12 maggio a Perugia. Entrambi vincitori delle rispettive categorie di peso, meritano un plauso particolare perché sono atleti-lavoratori e, per conciliare l’attività lavorativa con gli allenamenti, fanno veramente tantissimi sacrifici ma la passione per il judo è più forte della fatica.

Siamo estremamente soddisfatti per questo ottimo risultato di squadra. Tutti gli atleti hanno disputato un’ottima gara e hanno centrato l’obiettivo della qualificazione, ognuno con il suo percorso e storia personale. Lavoriamo quotidianamente con il massimo impegno a favore dei nostri ragazzi e ragazze e siamo orgogliosi di rappresentare da ben 53 anni la nostra città, Ventimiglia, nello sport di livello nazionale.