Piccole Canaglie della Nuova Ciclistica Arma all'azione: primo posto a Casatisma nella classifica a squadre

Week end come sempre impegnativo e ricco di appuntamento quello della Nuova Ciclistica Arma.

Sabato, Edoardo Orengo ha partecipato nella categoria Allievi, alla cronoscalata del 9° Trofeo della città di Brusimpiano, ottenendo un ottimo sesto posto.

Domenica mattina sempre Dodò ci ha fatto sognare, ad Albano Sant'Alessandro (Bg), piazzandosi secondo nella classifica GPM. Purtroppo una brutta caduta nell'ultimo km ha interrotto la sua gara.

Tanto divertimento e ottime prestazioni per Le Piccole Canaglie, i Giovanissimi della Nuova Ciclistica Arma, che si portano a casa la coppa più grande a Casatisma in provincia di Pavia, riuscendo a salire sul gradino più alto nel podio nella classifica a punti per squadra.