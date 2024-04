Petanque: ottimi risultati nel fine settimana per le formazioni ponentine in Serie A e A2

Si sono svolte nel weekend le gare del penultimo turno dei rispettivi campionati di Serie A femminile e Serie A2 maschile a cui partecipano le squadre dell'estremo ponente.

Le due formazioni locali, hanno vinto nettamente i loro rispettivi incontri: il G.S. Petanque di Ventimiglia ha travolto, come da pronostico, il fanalino di coda della classifica, il G.S. Passatore col risultato di 17-1, vincendo tutte le gare in programma pareggiando solo quella col tiro di precisione.

Risultato ampio nel punteggio anche per la Biancheri-Muller di Bordighera che ha vinto in trasferta sul GS Petanque di Ventimiglia per 16-2. Le due formazioni ponentine, capeggiano le rispettive classifiche e vincendo l'ultimo incontro, accederanno alla fase nazionale.

La femminile ventimigliese se la vedrà il prossimo 12 maggio sul proprio terreno contro l'agguerrita formazione genovese del ABG, in una sorta di spareggio per il primo posto in classifica. Quella bordigotta, nel campionato maschile se la vedrà sabato prossimo sul proprio campo di gioco contro il G.S. Passatore.