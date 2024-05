La Canottieri Santo Stefano al Mare a Prà alla seconda regata regionale selettiva

Sabato 27 aprile si è disputata nel bacino di Genova Prà, la seconda regata regionale selettiva. La Canottieri Santo Stefano al Mare ha partecipato con 9 atleti, ottenendo cinque vittorie, tre medaglie di bronzo e tre piazzamenti.

"Le vittorie sono arrivate da Alice Ramella nel Singolo under23 femminile, Arianna Ramella nel Singolo under19 femminile, Alice e Arianna Ramella nel doppio senior femminile, Roberto Gotz nel quattro di coppia under19 m e da Vittoria Borgognini ne singolo 7.20 allievi B1 femminile.

Le medaglie di bronzo da Roberto Gotz nel singolo under19 maschile, Edoardo Perona nel singolo 7.20 cadetti maschile e da Francesco Borgognini nel singolo 7.20 allievi a maschile.

Nel singolo 7.20 allievi B2 maschile Samuele Navone si è classificato al 5 posto nella prima batteria, mentre nella seconda Alexander Grisolia si è classificato 4° mentre Mastrolorito Nicolò 5°.

In virtù dei piazzamenti ottenuti nella specialità del singolo, Alice, Arianna e Roberto hanno ottenuto la qualificazione per il secondo meeting nazionale, in programma sul lago di Piediluco (TR) l’11 e 12 maggio prossimi.

La regata servirà ai direttori tecnici delle varie categorie per valutare gli atleti da convocare nelle squadre nazionali".