Calcio. Trionfo orange, la Juniores dell’Ospedaletti vince il campionato e accede alle finali regionali

Serviva una vittoria e una vittoria è arrivata. Con il poker sul campo del Pontelungo firmato dalla rete di Caffi e dalla tripletta di Cascone, la Juniores orange di mister Fabio Luccisano si è aggiudicata il proprio girone accedendo così alle finali regionali di categoria.

Un successo frutto del grande lavoro di staff tecnico e società per creare una sinergia sempre più forte tra il settore giovanile e la prima squadra. Molti dei ragazzi che hanno firmato la cavalcata dell’Ospedaletti nel campionato Juniores sono infatti elementi fissi anche tra i ‘grandi’, sempre guidati da mister Luccisano. Un filo diretto voluto dalla società e che, come dimostra il campo, ha dato i risultati auspicati.

“Grandissima soddisfazione per questo risultato che corona l’impegno di tutti i ragazzi che per la prima volta si sono affacciati nella categoria Juniores grazie alla creazione di un fantastico sodalizio per merito del mister, per merito di tutto lo staff e che ha portato al coronamento di questo obiettivo che da subito la società si era dato - commenta il presidente dell’Ospedaletti, Luca Barbagallo - il gruppo storico che arriva da lunga appartenenza nel nostro settore giovanile con alcuni innesti da fuori si è integrato con i giovani che scendono dalla prima squadra e tutti insieme si è creato un gruppo legato dove il ‘noi’ ha sostituito da subito l’‘io’ e tutti si sono messi al servizio del risultato. Il campionato è vinto, adesso ci aspettano alcune partite tra le quattro vincitrici dei gironi liguri per determinare i campioni dalla nostra regione. Proveremo ad affrontare questa sfida con la nostra determinazione e la voglia di continuare a vincere. Infine una dedica da parte della società alla nostra splendida cittadina: la nostra vittoria è coincisa con i festeggiamenti del centenario del nostro Comune e vogliamo condividere con tutti i cittadini di Ospedaletti questo momento di festa. C’è più gusto a essere orange”.



“Complimenti a un gruppo che è cresciuto moltissimo e ha lavorato con la giusta mentalità e con intensità dal primo allenamento, hanno meritato di vincere questo campionato - aggiunge soddisfatto mister Fabio Luccisano - complimenti alla società e allo staff, vincere non è mai facile e i ragazzi hanno fatto una grande stagione. Il progetto va avanti anche in ottica prima squadra. Siamo felici e ci godiamo questa vittoria frutto di un anno di lavoro. Siamo contenti e sono molto contento anche io”.



La Juniores dell’Ospedaletti ha chiuso il campionato al primo posto con un bottino di 52 punti, frutto di 16 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte con 101 gol all’attivo e 23 subiti. Ora inizia la sfida per il titolo regionale.

Pontelungo - Ospedaletti 0-4

Marcatori: Caffi, Recine (3)

Ospedaletti: 1 Sambito, 2 Mema, 3 Di Nicola, 4 Barbagallo, 5 Caffi, 6 Cascone, 7 Saih, 8 Molinari, 9 Raviola, 10 Angeli, 11 Manno

A disposizione: 12 Galli, 13 Santarsiero, 14 Sartori, 15 Kanina, 16 Coppola, 17 Mbithi, 18 Tantan, 19 Consalvo

Allenatore: Fabio Luccisano