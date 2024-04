Calcio giovanile: i Pulcini 2014 del Don Bosco Vallecrosia vincono il 'Trofeo Marrali' (Foto)

La squadra dei Salesiani Don Bosco Vallecrosia allo stadio "Simone Morel" di Ventimiglia ha vinto il "Trofeo Panetteria Marrali", torneo di calcio a sette giocatori, dedicato alla categoria Pulcini 2014. Nella prima fase del torneo, organizzato dal Ventimiglia Calcio, ha chiuso al primo posto il proprio girone eliminatorio, di cui facevano parte anche l'Ospedaletti, il Transport Nice e il Ventimiglia granata.

La formazione neroverde dei Salesiani in semifinale ha poi prevalso sull'Imperia per 3-1 ai calci di rigore, dopo che la sfida nel tempo regolamentare era terminata sullo 0-0. Nella finalissima i Salesiani Don Bosco, guidati a bordo campo da Andrea Aprosio, Ivan Alesci e Francesco Armando (che hanno saputo tirare fuori il meglio dai loro giovani calciatori, mantenendoli sempre uniti), hanno poi superato per 2-0 l'Ospedaletti.

“I nostri ragazzi si incoraggiano sempre in campo - sottolineano i dirigenti e lo staff tecnico del Don Bosco - senza mai discutere tra loro. Bambini con sani valori, che non dicono mai una parola fuori posto, sempre leali tra loro. E quando devono tirare fuori la grinta non sono secondi a nessuno. A Ventimiglia hanno alzato al cielo una piccola coppa che, da grandi, ammireranno con grande senso di rispetto reciproco”.