Badalucco: tra una settimana la 'Trail degli Ulivi', le iscrizioni on line si chiuderanno venerdì prossimo

Manca meno di una settimana alla terza edizione del “Trail degli Ulivi”, in programma domenica a Badalucco.

Il tracciato prevede un anello di circa 10 km, con un dislivello positivo di 650 metri, con partenza e arrivo all’interno del centro abitato di Badalucco. Il via sarà dato alle 9 in Piazza Duomo a Badalucco. Gli atleti percorreranno l’anello della Madonna della Neve in un contesto ambientale caratterizzato da uliveti secolari, boschi, mulattiere e muretti a secco che faranno da contorno alla gara. Un percorso impegnativo e a tratti anche tecnico, che permetterà ai partecipanti di imemrgersi nell’ambiente tipico dell’entroterra del ponente ligure. I sentieri sono stati riportati agli antichi fasti grazie all’azione sinergica dell’Amministrazione Badalucchese e dell’associazione 'Cugini dei Sentieri'.

Le iscrizioni proseguono attraverso il sito iscrizioni.wedosport.net fino al raggiungimento dei 150 iscritti o comunque entro e non oltre le 24 di venerdì 3 maggio. Sarà poi comunque possibile iscriversi in presenza secondo le seguenti modalità:

- sabato 4 Maggio, presso il gazebo allestito nelle vicinanze de La Palestra La Pineta – viale delle Palme, 40/b –18018 Taggia, dalle 14.30 alle 18.30;

- domenica 5 Maggio 2024, presso lo stand allestito in zona di partenza, dalle 7 alle 9.

Le operazioni di ritiro pettorale e del pacco gara verranno effettuate con la seguente modalità:

- sabato 4 maggio, presso il gazebo allestito nelle vicinanze de La Palestra La Pineta, Viale delle Palme 40 a Taggia, dalle 14.30 alle 18.30;

- domenica 5, presso lo stand allestito in zona di partenza, dalle 7 alle 9.

A fine gara un ricco 'Terzo Tempo' con prodotti tipici locali offerti dal Bar Pradio, dal Bar La Piazza a dal Forno di Secondo Igor. Il raduno degli atleti ed il briefing preliminare è fissato alle 9:15, con la partenza prevista alle 9:30.

La gara, organizzata dalla Naturun Team Valle Argentina, si svolge sotto l’egida dell’Ente di Promozione Sportiva CSEN, con il patrocinio del Comune di Badalucco e in collaborazione con il Soccorso Alpino e la Croce Verde Arma Taggia. Per ogni ulteriore dettaglio e per ogni necessità di chiarimento, è possibile contattare la Segreteria dell’ASD scrivendo una mail all’indirizzo: naturunteamk40@gmail.com.