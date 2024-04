Grande partecipazione al “clinic” della Fipav Liguria con Giovanni Guidetti

Grande partecipazione al PalaCorradi di Arenzano per il Clinic di Giovanni Guidetti organizzato dal Centro di Qualificazione Regionale settore Allenatori. Il corso di formazione per i tecnici di secondo e terzo grado, valido come aggiornamento tecnico per la stagione 2023/2024, aveva come titolo "Ask me anything" e così è stato: il grande allenatore italiano, tecnico del VakıfBank e CT della nazionale serba femminile, ha risposto con grande disponibilità e simpatia alle numerose domande dei tecnici liguri.

Al corso hanno partecipato circa 200 allenatori che hanno seguito con grande interesse le parole del “mitico” Guidetti, pluricampione a livello mondiale, letteralmente affascinati dai suoi insegnamenti.

Erano presenti anche tecnici di peso quali Monica Cresta, allenatore nazionale under 16 maschile, e Carlo Parisi, coach di serie A a Bergamo.

Un ringraziamento va anche al Volare Volley che ha supportato il Comitato regionale nell'organizzazione e al Comune di Arenzano, presente con il vicesindaco Gambino.

“Abbiamo ricevuto tante manifestazioni di apprezzamento – sottolinea Anna Del Vigo, presidente del Comitato regionale Federvolley – e numerosi sono stati i ringraziamenti per il comitato. Siamo molto contenti di aver potuto offrire ai nostri allenatori un momento formativo così importante. Gli applausi finali per Guidetti dicono tutto sulla qualità della giornata e sulla grande capacità e disponibilità di questo grande allenatore che ringraziamo per averci offerto questa possibilità”.

Giovanni Guidetti, modenese classe 1972), è oggi tecnico del VakıfBank e CT della nazionale serba femminile. Proviene da una famiglia di allenatori, figlio di Adriano Guidetti, nipote di Gian Paolo Guidetti e cugino di Ettore Guidetti.

Sposato con la pallavolista turca Bahar Toksoy, ha una figlia, Alison Yaz. La pallavolo, insomma, è la sua vita.

La carriera di Giovanni Guidetti. Inizia nel campionato 1994-95, quando siede sulla panchina del Volley 2000 Spezzano come vice allenatore. Dopo due stagioni viene promosso a primo allenatore ottenendo immediatamente una promozione in serie A1. Una esperienza negli Stati Uniti d'America, il ritorno in Italia nel Joy Volley Vicenza, poi Pallavolo Reggio Emilia e nel 2003 la nazionale bulgara. A seguire Volley Modena, Chieri Volley, la nazionale tedesca femminile, quindi l’esperienza in Turchia con VakıfBank Spor Kulübü. Dal 2015 siede anche sulla panchina della nazionale femminile olandese, dal 2017 con la nazionale turca e, infine, dal 2022 con la nazionale serba. Nel suo incredibile palmares figurano 6 Champions League e 7 “scudetti” nel campionato turco.