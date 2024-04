Taggia, Olimpia Basket al 31^ Torneo Internazionale della Garfagnana (Foto)

Si è conclusa con un ottimo quinto posto l'avventura dell'Olimpia Basket al 31^ Torneo Internazionale della Garfagnana, categoria aquilotti 2013-2014.

Una partita giocata alla pari, in vantaggio di 2 tempini a 1 nell'intervallo, i bimbi dell'Olimpia si trovano un muro eretto in difesa e da quel momento i lituani riescono ad aggiudicarsi a fatica tutti i tempini.

Vittoria netta contro Invictus Livorno e Lucca Accademy, secondi in classifica in un girone sproporzionatamente più difficile degli altri due e solo per questo non si riesce ad accedere alle semifinali. La finale per il quinto posto contro Massa è vinta dai taggesi con facilità.