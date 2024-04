Promozione, il Ventimiglia Calcio pareggia contro il Celle Varazze

L'obbiettivo finale delle due squadre era di non perdere l'ultima partita di campionato: per il Ventimiglia di rimanere imbattuto nelle partite disputate sul proprio campo, per il Celle Varazze di fare almeno un punto per salire direttamente in Eccellenza per la prossima stagione e così è stato.

Gli ospiti, a dire il vero, hanno condotto la gara portandosi sul 2-0 a mezz'ora dalla fine ma non hanno fatto i conti con la caparbietà dei ragazzi di mister Massullo che, con un super Sparma (autore di una doppietta e alla fine del campionato con 16 reti all'attivo), sono riusciti nel finale di gara ad equilibrare il risultato.

Dopo un tiro di Gambacorta al 2' che impegnava il portiere, subito dopo giungeva già la rete ospite con Piroli che in area ha vinto un contrasto e insaccato con un rasoterra angolato. Al 5', Sparma ha impegnato il portiere in due tempi e al 38' Addiego ha costretto il portiere in un tuffo e salvarsi in calcio d'angolo.

Nella ripresa, al 18', gli ospiti hanno raddoppiato. Bella triangolazione con finalizzazione in rete a fil di palo di Saracco. A questo punto, i giochi sembravano chiusi ma non per il Ventimiglia. Al 22', Sparma ha ricevuto in area un bel pallone che non ha avuto alcuna difficoltà a spingerlo in rete, riaprendo così l'incontro. I cambi operati da mister Massullo hanno prodotto effetti positivi con la squadra che credeva nella rimonta. Al 32' Carriello ha messo in mezzo all'area un bel pallone invitante per Sparma che è stato anticipato in extremis dal portiere che gli ha evitato la battuta a rete. Lo stesso Sparma, al 40' con spettacolare sforbiciata ha messo a lato, ma si è rifatto al 42' con un tiro preciso all'incrocio dei pali che ha pareggiato l'incontro.

A fine gara, nel commiato, mentre il Celle Varazze festeggiava in campo la promozione in Eccellenza, il presidente del Ventimiglia, Vincenzo Savarino, ha fatto un consuntivo finale della stagione della sua squadra. "Consuntivo che grosso modo è risultato positivo" - ha affermato il presidente - "rimanendo imbattuti in casa, aver lanciato molti giovani raggiungendo lo scopo prefisso. Inoltre, gli infortuni a inizio stagione ci hanno penalizzato ma, poi, nel girone di ritorno, siamo riusciti a recuperare punti e posizioni che non sono, però, bastati per raggiungere i play-off".

Le formazioni delle due squadre:

Ventimiglia: Scognamiglio, Latella, Rea, Addiego, Cassini, Ierace, Ala, Bastita, Gambacorta, Sparma, Felici. Allenatore: Massullo. Sono subentrati: Schittzer, Giglio, Pianese, Verardi, Carriello.

Celle Varazze: De Benedetti, Colombo, Severi S.,Tissone, Schirru, Saracco, Severi E., Carro Gainza, Bonanni, Morando, Piroli. Allenatore: Monteforte. Sono subentrati: Fossati, Monte, Cuka, Maggi. Arbitro: Ludovico Grandi ( Sez. di Novi Ligure). Assistenti: Walter Nicastro ( Sez. Genova ) e Elena Parizzi( Sez. Albenga ).