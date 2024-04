Nel segno di Jacopo Araldo il 1° Rally della Valle Arroscia. Il piemontese si è imposto anche nelle ultime due prove speciali.

E’ entrata nella fase finale con qualche minuto di ritardo, dovuto ad un problema di viabilità sulla SS del Colle di Nava, la seconda tappa della 1^ edizione “Rally della Valle Arroscia – sulle strade dell’Ormeasco e della Taggiasca”, organizzata dalla Scuderia Imperia Corse, con il patrocinio della Regione Liguria e la fattiva collaborazione dell’Unione dei Comuni dell’Alta Valle Arroscia (Armo, Aquila d’Arroscia, Borghetto d’Arroscia, Cosio d’Arroscia, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Pieve di Teco, Pornassio, Ranzo, Rezzo e Vessalico), l’associazione che ha scelto il rally per promuovere il territorio e i suoi prodotti tipici.

PS 5 - “Mendatica” (km. 14,60)

Jacopo Araldo – Lorena Boero (Skoda Fabia - Meteco Corse) si ripetono sul secondo passaggio della ps di Mendatica. Precedono le analoghe vetture di Federico Gangi e Andrea Ferrari (New Racing for Genova), di 9”3, e di Jacopo Bergamin – Alice Tasselli, staccati di 28”3 con Corrado Garuti – Simone Beviacqua (Peugeot 208 Rally4 – Scuderia dei Fiori) quarti e Cha – Moncada (Citroën C3 - Alma Racing) quinti. Dopo la ps, in graduatoria provvisoria, Araldo porta a 12”5 il vantaggio su Federico Gangi con Bergamin terzo a 1’22”1 e Corrado Garuti quarto a 1’36”1 e primo tra le vetture a 2 ruote motrici.

PS 6 - “Rezzo” (km. 9,00)

Araldo – Boero s’impongono anche nel secondo passaggio su Rezzo e fanno loro il rally. Nella prova speciale precedono Gangi - Ferrari e gli imperiesi Danilo e Michelle Ameglio (Peugeot 106), rispettivamente di 3”5 e 7”1, mentre in graduatoria generale la loro Fabia chiude lasciandosi dietro le analoghe vetture di Gangi – Ferrari e Bergamin – Tasselli, a 16” e 1’24”5, con Cha – Moncada quarti davanti a Biggi – Cervi e ai sorprendenti Garuti – Beviacqua, che hanno conquistato il primato tra le vetture a 2 ruote motrici.