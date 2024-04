Judo, Pascuzzo e Fontana del Budo Sanremo conquistano le finali

Pascuzzo e Fontana del Budo Sanremo conquistano le finali A2. Oggi si sono svolte, presso il PalaDuferco di Arenzano, le fasi di qualificazione regionale alle finali del campionato italiano di judo per le classi U15 e assoluto.

Mattia Pascuzzo (-55Kg) con un'ottima prestazione che gli vale il secondo posto conquista le finali A2 del campionato riservato ai nati nel 2010 e 2011, meno fortunato il percorso del compagno di squadra Hamza Jaballah (-73kg) che nonostante una buona prestazione non riesce a conquistare il pass per le finali.

A seguire nella giornata di gare è andata in scena la qualifica al campionato assoluto (riservato alle cinture nere di judo), qui il Budo Sanremo ha conquistato un posto alle finali di Perugia con l'atleta Filippo Fontana (-73kg) in virtù del secondo posto in regione.

(Nella foto il podio dei -55Kg U15)