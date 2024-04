Jacopo Araldo passa al comando del Rally della Valle Arroscia, dopo il sorpasso su Federico Gangi nel corso della terza prova speciale

E’ ripartita stamattina, alle 9:01, la seconda tappa della 1^ edizione “Rally della Valle Arroscia – sulle strade dell’Ormeasco e della Taggiasca”, organizzata dalla Scuderia Imperia Corse, con il patrocinio della Regione Liguria e la fattiva collaborazione dell’Unione dei Comuni dell’Alta Valle Arroscia (Armo, Aquila d’Arroscia, Borghetto d’Arroscia, Cosio d’Arroscia, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Pieve di Teco, Pornassio, Ranzo, Rezzo e Vessalico), l’associazione che ha scelto il rally per promuovere il territorio e i suoi prodotti tipici. Settantasette le vetture che sono uscite dal riordino notturno in Corso Mario Ponzoni a Pieve di Teco.

PS 3 - “Mendatica” (km. 14,60)

Sale subito alla ribalta la Skoda Fabia dei favoriti Jacopo Araldo – Lorena Boero (Meteco Corse) che si aggiudica la terza prova speciale della gara regolando le analoghe vetture dei leader provvisori Federico Gangi e Andrea Ferrari (New Racing for Genova), di 6”5, e di Jacopo Bergamin – Alice Tasselli, staccati di 25”4. Quarta piazza, ex aequo a 26”8, per Alberto Biggi – Alessandro Cervi (Skoda Fabia - New Racing for Genova) e per i sorprendenti Corrado Garuti – Simone Beviacqua (Peugeot 208 Rally4 – Scuderia dei Fiori), i più veloci tra le vetture a 2 ruote motrici. Dopo questa ps Araldo - Boero salgono al comando della gara con un vantaggio di 3”9 su Gangi - Ferrari e di 41”6 su Bergamin – Tasselli con Garuti – Beviacqua quarti e primi tra le 2 ruote motrici.

PS 4 - “Rezzo” (km. 9,00)

Si accende la sfida tra i due principali protagonisti della gara. La Skoda Fabia di Gangi - Ferrari s’impone nel quarto tratto cronometrato per 7 decimi sull’analoga vettura di Araldo – Boero con Cha – Moncada (Citroën C3 - Alma Racing) terzi a 4” davanti a Bergamin e Biggi, staccati rispettivamente di 12”9 e 13”2. Araldo resta al comando della gara con 3”2 su Gangi con Bergamin terzo a 53”8 davanti a Biggi, salito al quarto posto a spese di Corrado Garuti, primo tra le vetture a 2 ruote motrici.