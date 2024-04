Canottieri Sanremo, rinnovato il consiglio direttivo: Sergio Tommasini riconfermato presidente (Foto)

Rinnovato, oggi, il consiglio direttivo della Canottieri Sanremo in occasione dell'assemblea elettiva. Sono stati ringraziati i consiglieri uscenti Aldo Baggioli, Alessandro Mager, Gianni Mascelli e Marco Raffa.

I nuovi eletti sono: Sergio Tommasini, Walter Vacchino, Monica Albarelli, Renato Alberti, Luca Rossi, Enrico Amabile, Walter Verdecchia, Paolo Sibona, Stefano Puppo, Enrico Ingenito, Riccardo Ciani. In seno al Consiglio, come da Statuto, è stato confermato il presidente Sergio Tommasini, che dal 2017 aveva preso le redini da Onorato Lanza e prima ancora da Walter Vacchino.

Nominati due vicepresidenti, i cardini delle attività sportive di canoa e canottaggio: Monica Albarelli e Renato Alberti. Nominato tesoriere Walter Vacchino e segretario del consiglio Stefano Puppo. La segreteria dell'Asd Canottieri Sanremo è affidata ad Amanda Embriaco.

In assemblea è stato anche eletto il nuovo revisore dei conti, Attilio Scotti. I ringraziamenti sono stati rivolti verso Marco Grazietti che ha seguito per anni l'associazione. E' stato anche nominato il Collegio dei Probiviri composto da tre membri: Renata Albarelli, Pier Carlo Roggero e Amedeo Pizzamiglio.

Con questa assemblea si conclude anche l'iter burocratico che ha portato al nuovo statuto (in conformità alla legge della riforma dello sport), alla riconoscibilità della personalità giuridica e all'iscrizione al RUNTS. Un passo verso il futuro per l'Associazione Canottieri che l'anno scorso ha compiuto 90 anni.

Sergio Tommasini ha dichiarato: "Durante il mio mandato ho avuto l'onore di lavorare a stretto contatto con i membri del Direttivo, gli atleti e tutti coloro che rendono possibile il nostro ambiente sportivo. Insieme, abbiamo affrontato sfide, celebrato tanti successi e costruito una solida base per il futuro della nostra associazione. Ricordo con piacere le tante medaglie dei nostri giovani atleti e anche gli ottimi risultati dei Master. Dal 2017 ad oggi ho acquisito una conoscenza approfondita delle dinamiche dell'associazione dando un contributo tangibile al miglioramento della stessa. Ci attendono sfide importanti rappresentate dalla ristrutturazione del Porto Vecchio di Sanremo, che ci imporrà di relazionarci in modo costante con il soggetto attuatore, dalla difesa della nostra Concessione Demaniale nell’ambito della Direttiva Bolkestein alla luce del Considerando 35 nonché soprattutto di garantire all’Associazione quella continuità sportiva di giovani leve agonistiche che sola giustifica ogni trattamento di riguardo a nostro favore da parte degli Enti Pubblici. Dobbiamo affrontarle con determinazione e la nostra squadra ha già dimostrato di avere le giuste competenze per difendere la nostra storia sportiva, culturale e associativa e soprattutto una disponibilità personale concreta e costante. Sono grato per l'opportunità di aver servito come presidente dal 2017 e sono entusiasta di continuare per altri 4 anni".