Calcio. Sanremese, è tempo di tirare le somme: parola a mister Gori, capitan Bregliano e Maglione (Video)

È terminata con lo 0-0 contro il Pinerolo la stagione casalinga della Sanremese, che concluderà il campionato domenica in trasferta contro il retrocesso Pont Donnaz.

È tempo di tirare le somme anche da parte di chi, la barca, seppur con qualche fatica, l'ha portata in porto: mister Mattia Gori, subentrato a stagione in corso a Giannini, esalta il cuore di un gruppo che ha saputo andare oltre alle tante difficoltà incontrate durante la stagione. Gori che sta imbastendo discorsi con la dirigenza, confermando la volontà di essere anche l'anno prossimo l'allenatore dei matuziani.

Capitan Simone Bregliano proprio non ci pensa a dire basta: nonostante le 35 primavere, che per un atleta iniziano a farsi sentire, nel girone di ritorno è stato quasi onnipresente in un reparto che, come gli altri, e stato falcidiato da innumerevoli forfait.

Roberto Maglione si è tolto la soddisfazione, seppur per pochi istanti, di riassaporare il campo durante una gara ufficiale: lui che al momento dell'infortunio era uno dei pochi dalla sufficienza abbondante e costante in pagella, negli ultimi 4 mesi ha potuto supportare i suoi compagni solamente fuori dal rettangolo verde.