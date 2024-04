Calcio. Il presidente della Sanremese Masu tra bilancio della stagione quasi conclusa e uno sguardo al futuro (Video)

Facendo una media dei voti che il presidente Alessandro Masu dà alla sua Sanremese per questo campionato, tra il 4 del girone d'andata e l'8 a quello di ritorno, viene fuori un 6 senza infamia e senza lode. In una stagione in cui i biancazzurri non erano partiti per vincere, ma mai si sarebbero aspettati di trovarsi a un certo punto tra le sabbie mobili della classifica, sapendone comunque uscire con grande dignità.

Il futuro per la società biancazzurra, dal punto di vista sportivo, è gia un "work in progress", mentre per dare una giusta dimensione alle ambizioni e a quello che questa realtà può essere e fare, molto dipenderà anche dal discorso strutture: tra Pian di Poma, Villa Helios e il progetto Arena, il numero uno del sodalizio matuziano ha ribadito ancora una volta, anche a margine dell'incontro prima della partita con i candidati a sindaco della città dei fiori, lo step successivo andrà fatto insieme alla nuova amministrazione sanremese.