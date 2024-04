Pieve di Teco, Federico Gangi primo leader del Rally della Valle Arroscia

Federico Gangi primo leader del Rally della Valle Arroscia. Il giovane savonese si è imposto in entrambe le prove speciali.

Ha preso il via alle 17:20 da corso Mario Ponzoni a Pieve di Teco, con i caratteristici portici affollati di spettatori, la 1^ edizione “Rally della Valle Arroscia – sulle strade dell’Ormeasco e della Taggiasca”, organizzata dalla Scuderia Imperia Corse, con il patrocinio della Regione Liguria e la fattiva collaborazione dell’Unione dei Comuni dell’Alta Valle Arroscia (Armo, Aquila d’Arroscia, Borghetto d’Arroscia, Cosio d’Arroscia, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Pieve di Teco, Pornassio, Ranzo, Rezzo e Vessalico), l’associazione che ha scelto il rally per promuovere il territorio e i suoi prodotti tipici. Ottanta le vetture ammesse alla partenza, grande incertezza negli equipaggi partecipanti per le condizioni meteo che annunciano pioggia in serata.

PS 1 - “Aquila d’Arroscia” (km. 6,11)

La prova speciale d’apertura del 1° Rally della Valle Arroscia ha visto il pubblico delle grandi occasioni. A vincerla, in 4’38”4, sono stati i savonesi della New Racing for Genova Federico Gangi e Andrea Ferrari, al loro debutto sulla Skoda Fabia R5, che hanno preceduto di 4 decimi l’analoga vettura dei favoriti Jacopo Araldo – Lorena Boero (Meteco Corse) e la Citroën C3 (Alma Racing) del quotato locale Vittorio Cha e di Antonello Moncada, in ritardo di 1”4. Completano il quintetto di testa le Fabia di Jacopo Bergamin – Alice Tasselli e di Alberto Biggi – Alessandro Cervi (New Racing for Genova), staccati rispettivamente di 2”9 e 6”7. Sesta piazza e primato tra le vetture a 2 ruote motrici per l’inossidabile imperiese Danilo Ameglio, con la figlia Michelle e la piccola Peugeot 106 1600 gruppo A.

PS 2 - “Aquila d’Arroscia” (km. 6,11)

Incertezza meteo anche nel secondo passaggio della prova speciale, disputata in notturna con i fari delle vetture concorrenti ad esaltare il foltissimo pubblico. La ps ha visto ancora il successo della Skoda Fabia R5 di Federico Gangi e Andrea Ferrari, che hanno preceduto di 2”2 l’analoga vettura di Jacopo Araldo – Lorena Boero e di 12”7 la Citroën C3 di Vittorio Cha e Antonello Moncada. Dopo due ps Gangi – Ferrari guidano il 1° Rally della Valle Arroscia con 2”6 di vantaggio su Araldo - Boero e con 14”1 su Cha – Moncada.

Domani la gara ripartirà alle 9:01 e proporrà altre quattro ps - “Mendatica” (km. 14,60) e “Rezzo” (km. 9,00), da ripetersi, con l’arrivo finale previsto per le 15:20, sempre in Corso Mario Ponzoni a Pieve di Teco. Tutte le info sulla gara sul sito dell’organizzazione o sui profili social Facebook ed Instagram della Scuderia Imperia Corse.