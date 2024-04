Calcio, i risultati del settore giovanile dell’Ospedaletti: vittoria per la Juniores capolista, pari per l’Under17

Con la vittoria interna contro l’Andora, la Juniores di mister Fabio Luccisano mantiene il primato in classifica con un punto di vantaggio sulla Golfo Dianese quando al termine del campionato mancano solo 90 minuti. Decisiva sarà la gara di sabato prossimo che vedrà gli orange impegnati in trasferta sul campo del Pontelungo.

Spettacolare pareggio, invece, per gli Under 17 di mister Marco Anzalone nel recupero di giovedì contro il Camporosso.

Infine sono arrivate due sconfitte per Under16 e Under 14, rispettivamente allenate da Leandro Di Franco e Ferdinando Eulogio, nel doppio confronto con il Vado.

I risultati del settore giovanile orange

Juniores

Ospedaletti - Andora 5-1

Marcatori: Raviola, Angeli, Molinari, Avandro, Di Nicola

Ospedaletti: 1 Galli, 2 Santarsiero, 3 Di Nicola, 4 Barbagallo, 5 Caffi, 6 Cascone, 7 Saih, 8 Molinari, 9 Recine, 10 Angeli, 11 Raviola

A disposizione: 12 Sambito, 13 Coppola, 14 Mbithi, 15 Tantan, 16 Consalvo, 17 Sartori, 18 Lazri, 19 Avandro, 20 Kanina

Allenatore: Fabio Luccisano

Allievi Provinciali Under17

Ospedaletti - Camporosso 4-4

Marcatori: aut., Lazri, Zoccali, Pafumi

Ospedaletti: 1 Rusciti, 2 Aboulfadl A., 3 Zoccali, 4 Burdilla, 5 Monterosso, 6 Pereira, 7 Pafumi, 8 Coppola, 9 Magnani, 10 Lazri, 11 Kanina

A disposizione: 12 Fassola, 13 Borella, 14 Aboulfadl M., 15 Abderrahim

Allenatore: Marco Anzalone

Allievi Regionali Under16

Ospedaletti - Vado 1-2

Marcatori: Anzalone

Ospedaletti: 1 Rondelli, 2 Micaroni, 3 Pallanca, 4 Kopliku, 5 Pesce, 6 Faurie, 7 Urciuoli, 8 Ben Mzaker, 9 Le Rose, 10 Anzalone, 11 Quartiere

A disposizione: 12 Calipa, 13 Valente, 14 Borella, 15 Turrini, 16 Vinciguerra

Allenatore: Leandro Di Franco

Giovanissimi Regionali Under14

Vado - Ospedaletti 2-1

Marcatori: Lazri

Ospedaletti: 1 Vasciminno, 2 Spaggiari, 3 Cannarozzo, 4 Belvisi, 5 Guardiani, 6 Ghiacci, 7 Ligato, 8 Rodigari, 9 Ambesi, 10 Alemanno, 11 Lazri

A disposizione: 12 Vinciguerra, 13 Di Martino, 14 Traverso

Allenatore: Ferdinando Eulogio