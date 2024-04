Mercoledì 1 maggio alla Sciorba il 15° Trofeo Ferraro di nuoto pinnato

Mercoledì prossimo l'Unione Sportivi Subacquei "Dario Gonzatti" ricorderà, ancora una volta, il prof. Luigi Ferraro, figura di spicco nella storia della subacquea e, nel 1948, fondatore della prima associazione sportiva dilettantistica del settore della subacquea fondata in Italia e nel Mondo.



Sarà la quindicesima edizione del Trofeo Ferraro di nuoto pinnato, sotto l'egida della FIPSAS e inserita nel palinsesto di "Genova 2024 Capitale Europea dello Sport". Una giornata all'insegna della competizione e dell'emozione articolata su due sessioni di gara. Al mattino, dalle 9:30 alle 12:30, i partecipanti affronteranno le distanze dei 50, 100 e 400 metri, mentre nel pomeriggio, dalle 14:30 alle 18:00, saranno protagonisti gli specialisti dei 200 metri e le staffette 4x100 metri.

Saranno 16 le squadre presenti con oltre 230 atleti per un totale circa 500 atleti/gara. Oltre alla compagine di casa, l' USS Dario Gonzatti, le squadre italiane impegnate in gara saranno Calypso, Piacenza Move On, Bra Nord Padania Sub, Varedo NP, Varedo Nuoto Club Pralino, Biella Polisportiva La Salle, Eridano, Torino Valtellina Sub, Sondrio Rari Nantes Spezia, Rari Nantes Italy Nuoto Torino, Canottieri Vittorino.da Feltre Piacenza , Circolo Sportivo GdF, ASD Pietro Micca Biella e Modena. Da segnalare anche la presenza di alcune rappresentative dall'estero, ovvero la Caa Baixo Miño (Spagna), la Flippers Team (Svizzera) e la Domus Nuoto Pinnato (Repubblica di San Marino) nelle cui file militano atleti delle rispettive squadre nazionali.

Tra i padroni di casa, spicca la partecipazione di Beatrice Serra, già protagonista di un ottimo avvio di 2024 in campo nazionale e internazionale nel pinnato dopo l'argento agli Europei 2023 di orientamento subacqueo nella gara a coppie miste Juniores, Giuseppe Fusto, argento con record italiano ai Mondiali 2023 di Apnea in Kuwait nell’endurance 8×50, Marco Campanile (azzurro agli Europei di orientamento subacqueo), Chiara Cazzulani e Giorgia Ambrosetti, plurimedagliate in campo nazionale.

L'Unione Sportivi Subacquei "Dario Gonzatti" conferma il suo impegno anche in fase promozionale e organizzativo dopo il successo del 13° Trofeo dei Presidenti ambientato nel novembre 2023 alla piscina "I Delfini"I Pra'.

Il Trofeo Luigi Ferraro è il primo di quattro importanti momento del progetto "Underwater dome", una serie di eventi sportivi ed iniziative a carattere ambientale e culturale che condividono lo stesso «core»: il Mare. La manifestazione segue l’Agenda 2030 “Programma d’Azione per le Persone, il Pianeta e la Prosperità” sottoscritto dai 193 Paesi Membri dell’ONU. Le tappe in sintesi al link https://www.genovasport2024.it/eventi/underwater-dome



Venerdì 28 Giugno 2024, giornata conclusiva, si terrà un workshop a bordo della nave Rhapsody della compagnia GNV, al quale interverranno rappresentanti del mondo dello sport, del tessuto produttivo, della Blue Economy, di enti, aziende e istituzioni accademiche dedite allo studio e alla gestione e tutela dell'ambiente marino. La chiusura ufficiale dell'intera manifestazione avverrà presso la sede della USS Dario Gonzatti, in Via V maggio 2/C, che per tutto il periodo dei vari eventi, accoglierà una mostra multimediale dedicata ai due anniversari (il 60esimo dichiarazione di Presa di possesso dei fondali marini a nome di tutta l'umanità’ fatta all'ONU dalla CMAS - e il 70esimo della Posa del Cristo degli Abissi) e nell’ultima settimana di giugno, organizzerà una serie di Open Day a tema protezione Ambiente Marino e una festa per Celebrare i due importanti Anniversari. A partire dal tardo pomeriggio della giornata di conclusione, Il circolo della Uss Dario Gonzatti diventerà l'hub principale di una serata di networking e comunicazione che coinvolgerà la baia di Sturla e tutte le società sportive coinvolte, offrendo musica ed intrattenimento per atleti, studenti e cittadini. Un abbraccio collettivo per rinnovare il messaggio di protezione per il nostro prezioso mare e sottolineare il messaggio di inclusività e responsabilità sociale che lo sport porta con sé. La manifestazione si propone di essere un'occasione unica per celebrare, imparare e promuovere la consapevolezza ambientale, seguendo gli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU in linea con le direttive strategiche del Comune di Genova, della Città Metropolitana di Genova e della Regione Liguria, e vuole avere respiro internazionale, incoraggiando la partecipazione attiva di tutte le fasce della comunità. Al centro dell’Underwater Dome oltre ai valori di sostenibilità ambientale e responsabilità civica, vi è l’intento di promuovere lo sport come strumento per la coesione ed il coinvolgimento sociale.

Il "Trofeo Luigi Ferraro" e il progetto "Underwater dome" sono inseriti nel programma di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport, progetto che gode del patrocinio di Ministero per lo Sport e i Giovani, Ministero del Turismo, Enit, Sport e Salute, Coni, Cip, Ussi. Sostengono Genova 2024 il Main Sponsor Iren, i Gold Sponsor Frecciarossa (treno ufficiale), Casa della Salute, i Silver Sponsor Givona, Ranieri, Tonissi, Rina e i Bronze Sponsor Banca Passadore, Ignazio Messina & C, Sirce, Ance, Archlux, Gecar Spa concessionario Kia. Il Partner è Porto Antico di Genova SpA, l'Environmental and Suistainble Partner è Esosport mentre Acqua di Calizzano è Acqua ufficiale. Sono Friends of Genova 2024 Genovarent, NTO srl, Banca di Alba, Chesterton 1953, Villa Costruzioni, SGM Mercato, Edil 2, Amer Steel, Italmatch Chemicals, SMS group.