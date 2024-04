Un'altra settimana con tanti impegni e ottimi risultati per gli atleti della Ginnastica Riviera dei Fiori (Foto)

Ennesima settimana super impegnativa per la Ginnastica Riviera dei Fiori impegnata su più fronti, sia nell’attività agonistica che con la partecipazione al GEF al Teatro Ariston di Sanremo, oltre alla preparazione dell’organizzazione della prima edizione del ‘Sanremo Gym Festival’ in programma al Polo Sportivo del Mercato dei Fiori nel weekend.

Partendo dall’attività ‘Gold’ del trampolino elastico, si è svolta a Milano la seconda prova del campionato individuale che ha visto la junior Matilde Sappia conquistare un ottimo argento. Dopo il 7° posto nella prima prova di Torino, Matilde ha migliorato i punteggi sia nel primo esercizio obbligatorio (10 salti con difficoltà imposte) che nel libero (10 salti dove si possono inserire il massimo delle difficoltà tecniche). La Finale Nazionale è in programma a Fano ai primi di giugno. Molto soddisfatti i tecnici Nicla Londri, Giulia Bellone e Damiano Giunta.

Per la sezione di ritmica, con le seconde prove del campionato regionale individuale dei livelli più alti, si conclude il programma Silver della federginnastica per il primo semestre. Sabato scorso a Genova, nel livello LE, podio con le super senior: oro per Alice Frascarelli ed argento per Giulia Carrera. Nelle junior 6° posto per Giada Caridi, con il punteggio più alto al cerchio e terzo al nastro. A Carasco, nel livello LD, 4° posto nell’assoluta per Esmeralda Caporusso nelle junior 3 (oro alle clavette e argento alla palla), 7a Alessia Cirone nelle junior 1 con argento alla fune mentre nelle junior 2, 6a Laura Garibaldi (oro alla fune) e 8a Alice Cloe Iaria, bronzo alla palla. In questo primo semestre la ritmica ha dato molte soddisfazioni all’intero staff tecnico, in questa occasione presente in campo gara con Lorenza Frascarelli, Daniela Breggion, Vittoria Arieta e Ilaria Cavicchia.

La Ginnastica Riviera dei Fiori, oltre a sviluppare la parte agonistica, è molto attiva nel promuovere le attività ludiche e promozionali. Per perseguire queste finalità, ha sempre preso in considerazione ed investito risorse verso il GEF. Per l’edizione di quest’anno, sono state 4 le coreografie proposte. La serata dedicata alla danza è stata aperta dal gruppo Gymevents che ha proposto ‘La Cattiva Educazione’, emozionante coreografia ideata dalla nostra coreografa Monia Stabile, che tratta i temi delle violenze subite dalle donne.

Interpreti Emma Ortu, Alice Eremita, Michela Andreoli, Arieta Vittoria, Greta parente, Matilde Marsiglia, Ambra Borriello, Anna Farina, Giulia Rizzuti, Giorgia Trosso, Elisa Cirone e Chiara Aicardi. Nel corso della serata si sono esibite anche le ginnaste della sezione di Arma con ‘Peter Pan non smettere mai di sognare’ (coreografia Giulia Bellone) e quelle di Sanremo Via Volta (Jessica Rinaldi/ Ilaria Cavicchia) che hanno eseguito Circles.

Nella serata finale una parte dei ginnasti ponentini. appartenenti alle sezioni agonistiche di artistica maschile, femminile, ritmica e trampolino, hanno proposto ‘Movie Gym’, una coreografia che prevedeva l’esecuzione di vari spezzoni di esercizi delle quattro sezioni olimpiche della FGI e un omaggio finale per celebrare i 25 anni del GEF eseguito da circa 90 ginnasti. Le serate al Gef hanno coinvolto l’intero staff tecnico societario e circa 140 nostri atleti, con i loro famigliari presenti in massa al Teatro Ariston per incoraggiare le atlete, certe giovanissime ed alla loro prima partecipazione ad un evento di questo tipo.

“Siamo orgogliosi – evidenzia il direttivo della società - di poter contare su un gruppo di tecnici appassionati, qualificati e dinamici, sempre disponibili nel realizzare quanto a loro viene proposto dal direttore sportivo Alice Frascarelli , con lo scopo di gratificare e far vivere emozioni ai nostri tesserati oltre che a promuovere il nostro sodalizio sportivo. E sempre con queste finalità, siamo da tempo al lavoro per realizzare il ‘Sanremo Gym Festival, evento internazionale dedicato alla ginnastica per tutti, il trampolino elastico e l’acrobatica che coinvolgerà circa 500 partecipanti. La manifestazione, ingresso libero, si svolgerà presso il Polo Sportivo del Mercato dei Fiori sabato e domenica prossimi”.