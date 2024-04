Primi impegni di campionato per la Under15 della Sanremo Softball School

Prime giornate di campionato per l'Under 15 della Softball School di Sanremo sul diamante di Pian di Poma e in trasferta a Genova.

Buona prestazione per le giovani matuziane. “Grandi progressi rispetto alla scorsa stagione, si è vista la crescita dei lanciatori e il miglioramento dei battitori, ma sicuramente c’è ancora tanto su cui lavorare - commentano i coach - tenendo anche in considerazione il fatto che la squadra è scesa in campo con due atlete Under 12: Carlotta Manzone e Meseret La Piana. Nelle prime partite della stagione 2024 si è visto sicuramente il gran lavoro svolto dalle giovani lanciatrici durante l’inverno: buone le prestazioni di Viola Liddi e Elena Pignotti, le “esperte” della squadra. Da segnalare anche le prestazioni delle lanciatrici esordienti Virginia Gervasoni, Asia Battaglia, Sofia Bregliano e Carlotta Mazone, queste ultime alla prima esperienza sulla pedana in campionato ufficiale”.