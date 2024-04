Arti Marziali: ottimi risultati per gli atleti del Budo Sanremo domenica scorsa alla 'Sharin Cup'

Pioggia di medaglie d'oro per i piccoli pre-agonisti del Budo Sanremo che hanno preso parte alla 3a edizione della Sharin Cup. Ottimi i risultati dei più piccoli che a fine giornata hanno raccolto un gran bottino di medaglie.

Emily Di Michele: 1° posto

Lorenzo Gianforte: 1° posto

Alice Giordano Siccardi: 1° posto

Stefano Giordano Siccardi: 1° posto

Samuele Illiano: 1° posto

Jonas Sitter Coutinho: 2° posto

Leonardo Pedrosa: 3° posto

Buone anche le prestazioni del gara degli agonisti al mattino dove Ludovica Pesce esordiente A ha vinto la categoria mentre Mattia Pascuzzo e Hamza Jaballah hanno combattuto tra gli Esordienti B senza conquistare il podio ma tornando a casa con tanti lavori in vista delle imminenti qualifiche regionali ai campionati italiani Under 15. Di seguito i risultati.

Ludovica Pesce: 1° posto

Hamza Jaballah: 5° posto

Mattia Pascuzzo: 7° posto

Buone prestazioni anche per i Cadetti Junior e Senior del budo in trasferta al torneo Sankaku di Como, buon bottino di punti per Jody Di Michele e Fabio Coletta che gara dopo gara stanno conquistando preziosi punti per la cintura Nera. Buona prova anche per Federico Iezzi che parte bene in giornata vincendo due incontri ma che perdendo concentrazione durante la lunga giornata di gara cedendo per qualche errore contro avversari sicuramente alla sua portata.