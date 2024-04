Lo Yoshinryu Judo Bordighera brilla al 32° Torneo Internazionale di Judo di Andorra

Lo Yoshinryu Judo Bordighera ha ottenuto risultati eccezionali alla 32ª edizione del Torneo Internazionale di Judo del Principato di Andorra, tenutosi il 21 aprile scorso. Gli atleti del club si sono distinti, conquistando premi in diverse categorie.

Fabio Fiandrino ed Edoardo Bovenzi hanno trionfato rispettivamente nelle categorie Benjamin 40 kg e 50 kg, portando a casa la medaglia d'oro. Alessio Sicari ha ottenuto un lodevole secondo posto nella categoria Benjamin 46 kg, mentre Oliver Bovenzi e Gioia Romano hanno entrambi guadagnato il terzo posto nelle categorie Benjamin 30 kg e MINIm femminile 52 kg, rispettivamente.

Alessandro Villotta ha completato l'impressionante tabellone dei premi con un terzo posto nella categoria Minim maschile 46 kg. Il Maestro Giacomo Bovenzi, ha espresso grande soddisfazione per i risultati ottenuti: "Siamo estremamente compiaciuti per i successi raggiunti in una trasferta che ha rappresentato una sfida non solo fisica ma anche mentale per i nostri atleti. Questi risultati testimoniano l’impegno e la dedizione costante dei nostri giovani judoka”.

Il Torneo Internazionale di Judo di Andorra è noto per il suo elevato livello competitivo e per attirare competitori di tutto il mondo, rendendo i successi del club Yoshinryu ancora più significativi. Il club Yoshin Ryu Judo Bordighera continua a promuovere lo sport del judo come un mezzo per lo sviluppo personale e professionale, enfatizzando valori come il rispetto, la disciplina e il miglioramento continuo.