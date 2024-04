Arti Marziali: ottimi risultati per gli atleti dello Judo Club Ventimiglia alla 'Sharin Cup' di Quiliano

Anche lo Judo Club Ventimiglia ha partecipato, domenica scorsa al palazzetto dello sport di Quiliano, alla 'Sharin Cup', con la partecipazione di circa 450 atleti appartenenti a una trentina di squadre provenienti da Liguria, Piemonte e Lombardia.

I colori del sodalizio frontaliero sono stati rappresentati da Riccardo Daltoè, nella categoria Under 15 fino a 73kg, e Gabriel De Lucia, nella categoria Under 13 fino a 40kg, seguiti in gara dalle allenatrici Antonella e Katya Iannucci. Entrambi gli atleti hanno disputato un’ottima prova piazzandosi sul podio e rendendosi protagonisti di incontri avvincenti: Daltoè si è classificato al 2° posto mentre De Lucia ha concluso la gara al terzo.

"Esperienza importante per i nostri giovani judoka - evidenziano dalla società - che stanno muovendo i primi passi nel mondo dello sport agonistico e quotidianamente affrontano gli allenamenti con impegno, palesando segnali tangibili di miglioramento tecnico e maturazione nella gestione della gara".