Aperte iscrizioni del Torneo ‘Città di Sanremo’ di calcio a 6 giunto alla 29esima edizione

Con il terminare dei campionati regionali e provinciali si inizia a pensare al calcio d'estate.

Gli organizzatori del Torneo 'Città di Sanremo' di calcio a 6 giunto alla 29esima edizione, che si svolgerà dal 6 Giugno 2024 sul rinnovato campo del Morgana (installazione di nuove recinzioni, fondo migliorato e soprattutto nuove porte per calcio a 6 per migliorare lo spettacolo) stanno ottenendo diverse adesioni. Sono, infatti, già 10 le squadre che hanno formalizzato l'iscrizione al classico torneo estivo che si svolgerà sul campo sintetico in corso Trento e Trieste a Sanremo.



Molte le conferme arrivate da squadre che già hanno partecipato gli anni precedenti, alcune provenienti da fuori provincia e alcuni nomi nuovi che sicuramente vorranno accaparrarsi il Ricco montepremi. Quest' anno si aggiungeranno premi serali ( miglior giocatore della serata ) grazie all'intervento di sponsor che verranno ufficializzati e presentati nella conferenza stampa per sorteggio.



Le iscrizioni saranno aperte fino al giorno antecedente i sorteggi, che dovrebbero svolgersi il 3 giugno ( in diretta facebook e Instagram). Nelle serate in cui la nazionale italiana giocherà agli Europei non verranno effettuate partite. Anche quest'anno RadioIntemelia sarà media Partner con dirette e approfondimenti giornalieri durante le trasmissioni.

Per info e iscrizioni

Alessio +393505152993

Tony +3932884284721

o tramite le pagine social